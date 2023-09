Estos son algunos medicamentos comunes que causan deshidratación... y qué hacer al respecto

Los medicamentos son sustancias que muchas veces son imprescindibles para cuidar la salud (siempre de acuerdo con su pauta y, si procede, con las indicaciones de un profesional). Con todo, en ocasiones pueden tener algunos efectos secundarios negativos.

Aunque hay que recordar que se trata sustancias seguras dentro precisamente de los casos en los que están indicados, es preciso conocer estos pequeños riesgos y cómo actuar ante ellos. Un efecto secundario común en varios medicamentos muy empleados en España es la deshidratación.

Diuréticos, medicamentos para la diabetes...

Tal y como indica el portal de noticias sobre salud Healthline, un grupo de medicaciones que puede provocar este efecto secundario con relativa frecuencia es el de los fármacos para controlar la presión sanguínea, debido a que precisamente el sistema de señalización química sobre el que intervienen es vital en el balance de electrolitos del organismo. De hecho, en ciertos casos pueden incluso llegar a provocar molestias abdominales y diarrea acuosa.

Otro ejemplo claro es el de ciertas medicaciones para el tratamiento de la diabetes, tales como la metformina, la canagliflozina o la empagliflozina. Esto se debe a dos causas diferentes: por una parte, porque algunas de ellas resultan irritantes para el estómago, pudiendo provocar diarrea, y por otra porque pueden alterar la habilidad de los riñones para reabsorber la glucosa, provocando una mayor concentración de glucosa en la orina (ante lo cual el cuerpo 'envía' agua a los riñones para 'diluir' la orina).

Igualmente, los diuréticos, medicaciones cuya principal función es la de estimular la producción de orina, pueden llevar a una excreción excesiva de líquidos que a su vez puede conllevar cierto grado de deshidratación.

Quimioterapia, laxantes...

Una mención aparte merecen los medicamentos quimioterapéuticos, que tienen como efecto común la aparición de fuertes náuseas y vómitos con la consiguiente pérdida de líquidos.

Por último, los laxantes, que estimulan la defecación, suelen emplear mecanismos que introducen un mayor contenido de agua en las heces, aumentando la eliminación de líquidos del organismo y por tanto la pérdida de agua.

Sea como sea, es vital que no dejemos de tomar medicaciones que necesitamos para compensar estos posibles riesgos de deshidratación. En su lugar, se aconseja beber agua dentro de las recomendaciones normales, añadiendo en todo caso una pizca de sal (el sodio en pequeñas cantidades ayuda a que el cuerpo retenga agua). Lo ideal, además, es evitar el consumo de grandes cantidades de agua de una sola vez, optando en su lugar por dar muchos pequeños tragos a lo largo del día.

