Una terapia de micro ARN dirigido logra ralentizar el crecimiento de tumores

Una nueva terapia contra el cáncer desarrollada por investigadores de la Universidad de Purdue ataca a los tumores engañando a las células cancerígenas para que absorban un fragmento de ARN que bloquea la división celular de manera natural. Tal y como han reportado en la revista científica Oncogene, los tumores tratados con la nueva terapia no aumentaron su tamaño durante el curso de un estudio de 21 días, mientras que los tumores sin tratar triplicaron su tamaño durante el mismo período.

Un freno para el cáncer

Para entender el funcionamiento de esta terapia, es preciso repasar algunos datos sobre cómo se produce el cáncer en el organismo humano. El cáncer puede aparecer casi en cualquier parte del cuerpo humano, y se caracteriza por la presencia de células que se dividen de manera incontrolable y que pueden ignorar señales químicas que les indican que mueran o cesen de dividirse e incluso evadir los diferentes mecanismos de control del sistema inmune.

Así, explican en el artículo estos autores, lo que han hecho para frenar este proceso es combinar un sistema de transporte químico que se dirige específicamente a las células cancerígenas con una versión modificada del microARN-34a, una molécula que funciona como una instrucción que ralentiza o frena la división celular.

Además de parar y revertir el crecimiento del tumor, el microARN-34a dirigido suprimió fuertemente la actividad de al menos tres genes (MET, CD44 y AXL), que se sabe que potencian el cáncer y la resistencia a otras terapias contra el mismo, durante al menos 120 horas.

Pocos efectos secundarios

Estos resultados indican que esta terapia, la última iteración en una línea que lleva 15 años en marcha y que buscaba emplear el microARN para destruir el cáncer, puede ser efectiva por sí misma y en combinación con otros fármacos que ya existían pero contra las cuales los cánceres desarrollan resistencia con el tiempo.

Por otro lado, destacan que al tratarse de una molécula que cumple con funciones en nuestro organismo, resulta 'invisible' para el sistema inmune: no provoca una reacción del cuerpo y ello minimiza en buena medida los efectos secundarios del tratamiento.

Con todo, este enfoque por ahora se ha probado exclusivamente sobre modelos animales, con lo que aún tendrá que probarse en humanos para poder aprobarse su uso clínico.

Referencias

Abdelaal, A.M., Sohal, I.S., Iyer, S. et al. A first-in-class fully modified version of miR-34a with outstanding stability, activity, and anti-tumor efficacy. Oncogene (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41388-023-02801-8