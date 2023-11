¿Desaparecerá la monogamia? Esta y otras sorprendentes revelaciones del informe mundial sobre la Generación Z

'No se puede ser felices y monógamas al mismo tiempo'. Semejante afirmación se desprende de una importante (y trascendental) encuesta realizada por YouGov y Ashley Madison entre 18.000 adultos de 10 países, de los cuales un gran número tienen entre 18 y 29 años. Las conclusiones derivadas de las respuestas de la mayoría sorprenden, y dibujan un futuro incierto pero, desde luego, rompedor y diferente.

Acerca de las revelaciones de este importante estudio mundial, 'Descodificar a la Generación Z: Informe global sobre no monogamia, sexo y privacidad', 20minutos ha entrevistado a la psicóloga y sexóloga Lara Ferreiro y al director general para Europa de la plataforma de citas Ashley Madison, Christoph Kraemer. Ambos nos ayudan a descifrar esta tendencia en la que las mujeres jóvenes llevan la iniciativa, y en la que los españoles lideran las ideas más revolucionarias.

Más de la mitad de los jóvenes que pertenecen a la Generación Z se plantean relaciones no monógamas. ¿Cómo es de representativa esta encuesta que habéis llevado a cabo, que destaca por afirmaciones como ésta?Christoph Kraemer (CK): Todo surgió porque en nuestra plataforma de citas para personas casadas observamos que aumentaba significativamente el número de altas entre los más jóvenes. Quisimos saber más, e hicimos el estudio con YouGov, para incluir en él no sólo a miembros de Ashley Madison, sino a la población general de todo el mundo. Los resultados son muy interesantes, y apuntan a una tendencia mundial imparable.

¿Cuáles diríais que son las características generales de la Generación Z, la que comprende a jóvenes entre 18 y 29 años?Lara Ferreiro (LF): Es la generación que sigue a los millennials y se caracteriza por ser contradictoria. Aunque se les etiqueta como malcriados, destacan por su claridad y su ambición y, a pesar de estar más conectados que nunca, se sienten aislados. En lo que se refiere al sexo, estas contradicciones se multiplican, aunque son la generación sexualmente más abierta.

La Generación Z es la más contradictoria, pero también la más abierta sexualmente

Tan abierta, que la mayoría pone patas arriba el concepto tradicional de la monogamia…LF: En comparación con otras generaciones, efectivamente, los Z se sienten más cómodos con la no monogamia. En España, liderando, son la mayoría. Los jóvenes expresan que encuentran más ventajas en esta forma de vivir las relaciones: búsqueda de experiencias sexuales y amorosas más plenas, apertura y aceptación de distintas formas de amar, mejores relaciones, disminución de las presiones sociales de cumplir con un único modelo…

Pero, en este nuevo modelo más abierto, ¿vale todo? LF: Esta actitud pragmática de la Generación Z se refleja en que muchos de los encuestados establecen acuerdos explícitos de no monogamia con sus parejas. No es que valga todo, es que todo se habla, hay más comunicación y más libertad. Ellos consideran, y en especial las mujeres, que una sola persona no puede satisfacer todas sus demandas, la sexual, la emocional… y reparten sus afectos para sentirse plenos.

No es que valga todo, es que todo se habla, hay más comunicación

En contra de lo que estamos acostumbrados a ver, en este caso las mujeres toman la iniciativa del cambio. ¿Es así?LF: Así es. No podemos pasar por alto el papel protagonista de la mujer en esta generación.



​CK: En concreto, el 29% de las usuarias de Ashley Madison buscan una o varias parejas adicionales porque no creen que una sola persona pueda satisfacer sus necesidades al completo. Por lo que respecta a los hombres, sólo el 9% va en esta dirección. El 21% de las usuarias piensan que no pueden ser felices y monógamas al mismo tiempo, mientras que sólo el 15% de los hombres tienen esta idea.

Casi el 30% de las mujeres buscan parejas adicionales para satisfacer todas sus necesidades

Las mujeres ya no son sumisas, ya no callan lo que sienten… suena bien, y suena muy diferente.CK: Las mujeres llevan más tiempo experimentando y disfrutando con el concepto de la no monogamia que los hombres.



​LF: Considero que estamos ante una verdadera revolución sexual. Las mujeres de la Generación Z en España han liberado su sexualidad de culpa y la experimentan sin restricciones. Están empoderadas y reclaman su derecho al placer. A mí los resultados de este estudio no me sorprenden, yo lo veo en terapia todos los días.

Estamos ante una revolución sexual, especialmente en las mujeres, que se han sacudido la culpa

Cuéntanos algún caso que resuma este sentimiento generalizado.LF: Por ejemplo, tengo una paciente de 17 años que está con tres chicos, y cada uno de ellos le aporta una cosa: uno la llena emocionalmente, otro cubre sus necesidades físicas como ella quiere, y el tercero es su aporte más mental. Yo que soy millennial, le pregunté un día: 'estás probando, y ¿con cuál te vas a quedar'?'.



Claro, su respuesta fue '¿por qué piensas que me voy a quedar sólo con uno?'. Ellos viven las relaciones y el amor de una manera mucho más fluida que nosotros, y han comprobado que el sistema monógamo no les funciona. De hecho, biológicamente, el ser humano es polígamo.

Biológicamente, el ser humano es polígamo

Ahora estamos rodeados de relaciones abiertas, poliamor… pero nos cuesta entenderlo en muchos casos.LF: A ellos no, y la pandemia ha tenido mucho que ver. Un ejemplo en mi consulta es una chica a la que le gustan los hombres, es heterosexual. Sin embargo, una cosa es la orientación sexual y otras las experiencias que quiere vivir.



Ambas circunstancias no tienen porqué coincidir. Su duda era que ella, habiendo tenido relaciones sexuales con mujeres, por probar, se considérele heterosexual 100%, y lo vivía con dudas. Las mujeres Z cuatriplican el porcentaje que han tenido sexo con su mismo género. Prueban con sus amigas, experimentan… viven otro tipo de sexualidad.

Lara, tú como sexóloga experimentada, ¿consideras que esto es bueno, o malo?LF: A mí, históricamente en consulta, las dos preguntas que más me han hecho las mujeres han sido, '¿cómo sé si me he enamorado?' y '¿cómo sé si he tenido un orgasmo'?. Hombre, si has tenido un orgasmo, créeme que lo sabrías. Y esto va en la línea de un dato aterrador: el 63 % de las mujeres no alcanzan el orgasmo con sus maridos.



Yo tengo infinidad de mujeres insatisfechas en consulta, mujeres que llevan 20 años con sus maridos, que los quiere, pero que carecen de comunicación sexual con ellos. Y eso es malo. No nos han educado para hablar de lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos hace felices… La generación Z, afortunadamente, es abierta a la hora de comunicar. Tienen claro lo que quieren y lo piden sin complejos.

El 63% de las mujeres tradicionales, monógamas, no alcanzan el orgasmo con sus maridos

Y es desde ahí desde donde practican el poliamor, los tríos, las parejas abiertas… háblanos de estas opciones sexuales.LF: La relación abierta es un pacto, se trata de una pareja, que establece unas normas para poder mantener sexo fuera. Por ejemplo, yo tengo en consulta una pareja, que de hecho ahora se van a casar, que mantienen relación abierta y dicen desearse mucho más desde ahí.



Ellos han pactado que las relaciones sean de una sola vez, no pueden repetir; que sea con personas que no conozcan ambos; que no se desvelen detalles (aunque a él sí le gusta, le da morbo saberlo todo); que no haya sexo en el dormitorio conyugal… eso cada uno lo plantea como quiere, y hay que ser honestos y cumplir las normas.

¿Y qué me puedes decir del poliamor y otras fórmulas relacionales?CK: En el modelo relacional estamos estancados en la monogamia y el matrimonio tradicional. Es lógico, de sentido común, que tiene que haber más diversidad en cuanto a los modelos de pareja. Siempre ha existido la alternativa, pero ahora se vive con mayor libertad, es más visible y diverso.



​LF: En el poliamor tú tienes varias parejas, y a su vez todos sois pareja. Existe una pareja principal y, a partir de ella, se van uniendo otras, y todos juntos lo viven como una relación compartida, viven juntos. Aunque la versión más típica del poliamor es la triada.



Una pareja a tres bandas, tres personas que viven juntas (normalmente dos mujeres y un hombre) que se enamoran y conviven juntos, son como una pareja, todos por igual, pero a tres. El trío, sin embargo, sólo es sexo entre tres personas, no hay vinculación emocional ni vida en común. Pero todo es muy flexible, y eso es lo bueno.

Es de sentido común que tiene que haber más diversidad en los modelos de pareja

¿En qué posición estamos en España con respecto a otros países integrantes de la encuesta?

CK: En Ashley Madison, los miembros son personas con mentalidad abierta. Si miras el número de usuarios en España, es sorprendente ver que hay dos millones de personas apuntadas, lo que nos convierte en el país con más personas que quieren abrir sus relaciones.



Aquí se calcula que hay cerca de 8 millones de personas con relaciones paralelas. Por lo tanto, ¿no será mejor hacerlo abiertamente, de verdad, con comunicación y llegando a acuerdos para evitar tanta frustración y tanta mentira? Respecto a los países, aunque las conclusiones están bastante unificadas a nivel global, destaca el Reino Unido, país menos propenso a la no monogamia, y Brasil y México como los más predispuestos.



​LF: Yo veo a mucha gente en terapia destrozada por infidelidades de sus parejas. Por lo tanto, antes de sufrir por esto, que está ahí y lo sabemos, la alternativa puede ser abrir la relación.



El sistema monógamo actual no se sostiene, algo está fallando. Si no fuera así, ¿por qué 7 de cada 10 matrimonios en España se separan?

España es el país en el que más parejas quieren abrir sus relaciones

¿Cuáles son los datos sobre relaciones sexuales en parejas establecidas, de las 'monógamas' de toda la vida?LF: La media de práctica de sexo en estas parejas tradicionales es de una vez cada 20-30 días. Que cada uno saque las conclusiones oportunas.

Si no existieran internet y las redes sociales, ¿se habría producido esta apertura de la misma manera?CK: Rotundamente no. Yo soy gay y en mi juventud no tenía a quién hablar sobre mi orientación sexual. Hoy en día, si tienes una inquietud, sientes tu identidad sexual de otra manera, es fácil encontrar a iguales, ya no te sientes solo, ves que hay muchas realidades como la tuya.



Esto antes no pasaba, lo vivías en silencio, no podías compartirlo con nadie ni encontrar información. Aún así, la mayoría de encuestados no siente la necesidad de hacer públicas sus relaciones amorosas, prefieren la privacidad y no necesitan la validación externa de las redes sociales.



LF: La Generación Z se ha sacudido muchos prejuicios, y viven desde el estímulo inmediato. Todo tiene que ser ¡ya! No viven el sexo como algo erotizado, meditado… no sienten la culpa, ni quieren etiquetas.



Tampoco se plantean hacia dónde va su relación, no hablan del futuro. Habrá que esperar para ver hacia dónde nos lleva este espíritu de libertad.

La Generación Z s esa sacudido muchos prejuicios y viven desde el estímulo inmediato

Desde este punto de vista, las bodas desaparecerán, y del tema hijos… mejor no hablamos.LF: La boda no deja de ser un rito. Podría llevarse a cabo pero claro, la legislación tendría que cambiar, porque si vives en triada, la boda sería a tres bandas, por ejemplo.

¿Hacia dónde nos lleva este movimiento de la Generación Z?​LF: Yo creo que con toda esta apertura la sociedad se oxigena. Al final, seremos más felices y, si cada uno es más feliz en su vida personal, desaparecerán la frustración y el enfado permanente que nos gobierna hoy en día.



El sentimiento de culpa, sobre todo en la sexualidad de la mujer, va desapareciendo y eso es fantástico. Confío en que sepamos gestionar correctamente el cambio como sociedad, y esto nos lleve a un lugar mejor, más sano.



​CK: Si miramos a los orígenes del ser humano, éramos una tribu, y los hijos se cuidaban entre todos. El concepto de familia nuclear imperante hoy en día no es la natural, está forzada. Por eso, confío en que vayamos a mejor. Parece que estamos siendo testigos de una evolución de las normas sociales.



Espero con anhelo el día en que nadie necesite ser infiel, en el que todos podamos hablar abiertamente sobre nuestras necesidades y, si no las cubrimos con nuestras parejas principales, podamos buscarlas en otros lugares sin sentirnos culpables.

Espero que sepamos gestionar el cambio como sociedad, y nos lleve hacia relaciones más sanas

