Cómo hablar de sexo con niños según su etapa de desarrollo: de 8 a 12 años, prepararles para los cambios de la pubertad

Para la mayoría de los padres abordar temas sexuales con sus hijos es una tarea que resulta delicada, sin embargo, tal y como explican los expertos “es especialmente importante que las familias involucren a sus hijos e hijas desde el principio en conversaciones sobre este asunto”.

Los especialistas sostienen que mantener conversaciones abiertas y sinceras sobre sexualidad con niños y adolescentes proporciona “una educación y comprensión vitales, ayuda a normalizar actitudes saludables hacia el desarrollo sexual y la sexualidad, y fomenta una relación de confianza entre padres e hijos”, como afirma Ana Lombardía, experta en bienestar sexual de We-Vibe. Lombardía añade, además, que es necesario adaptar las conversaciones para que sean apropiadas y beneficiosas para cada una de las etapas de desarrollo del niño o adolescente.

Con el fin de facilitar esta tarea a los padres, We-Vibe ha presentado una completa guía con recomendaciones específicas para cada etapa de la niñez y adolescencia. Cuando se trata de hablar con preadolescentes de 8 a 12 años, los especialistas inciden en que un aspecto esencial de su desarrollo es educarles y prepararles para los cambios que experimentarán durante la pubertad. “Estas conversaciones también pueden ayudarles a comprender de forma saludable la información que pueden encontrar en los medios de comunicación o escuchar de sus amistades”.

Estos son sus diez consejos esenciales:

Crear un entorno seguro y sin prejuicios

Los padres deben asegurarse de que el niño se siente a gusto haciendo preguntas y expresando sus pensamientos y preocupaciones. “Deja claro que todas las preguntas son bienvenidas y que ningún tema es tabú o vergonzoso”, explica la experta.

Informarse antes de hablar

Es tarea de los progenitores disponer de información precisa y actualizada sobre temas de sexualidad. Esto incluye información sobre anatomía, relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual (ITS), anticoncepción, consentimiento y orientación sexual. “Si no sabes cómo responder a una pregunta, dile que volverás a hablar con él cuando tengas más información”, sugiere Lombardía.

Hablar de los fundamentos biológicos, de la reproducción, la anticoncepción y las ITS

Las conversaciones sobre los distintos métodos anticonceptivos y barreras sexuales disponibles, así como sobre la importancia de utilizarlos, serán un componente clave para prevenir los embarazos no deseados y las ITS en el futuro.

Hablar sobre la pubertad y los cambios corporales

Es importante que a esta edad comprendan que pronto experimentarán o que ya están experimentando cambios físicos y emocionales. “Explícales qué son la menstruación y la eyaculación (que puede ser espontánea), por qué se producen y que forman parte normal del crecimiento. Háblales de la importancia de la higiene personal y de cómo cuidar su cuerpo en cambio”.

Hablar del consentimiento

Para los expertos es esencial que los niños comprendan a fondo el consentimiento y el deseo. “Enséñale que el consentimiento debe ser claro, coherente y mutuo en todas las situaciones sexuales. Explícale que "no" siempre significa "no" y que el silencio o la falta de resistencia no significan "sí".

Explicar que el sexo es normal

Según la especialista, los preadolescentes deben entender que el sexo es una parte normal de la vida y que no pasa nada por hablar de ello. “Este conocimiento puede ayudarles a sentirse más cómodos y cómodas haciendo preguntas y hablando de sus sentimientos”. También es importante aclararles que el descubrimiento y la exploración de sus genitales son normales, al igual que el placer y la masturbación. “La masturbación es un acto natural normal que practican todos los mamíferos”.

Hablar de orientación sexual e identidad de género

Para Lombardía, esta conversaciones son una buena oportunidad para empezar a hablar de la orientación sexual y la identidad de género. “Puedes explicar que las personas pueden sentirse atraídas por personas del mismo sexo, del sexo opuesto, de ambos sexos, o no sentir atracción sexual alguna, y que todas estas orientaciones e identidades sexuales son normales y deben respetarse”.

Hablar de la pornografía

Cada vez es más frecuente que los adolescentes estén expuestos a la pornografía online a una edad muy temprana (la edad media de la primera visualización es de 10 años). “Es esencial hablar de las representaciones a veces poco realistas y degradantes del sexo y del cuerpo humano que puede presentar la pornografía”.

Tratar el tema con regularidad

“No tengas "la charla" una sola vez” dice la experta, que insiste en que la sexualidad debe ser un tema de conversación abierto y continuo “en el que los niños y niñas se sientan libres de hacer preguntas a medida que crecen y encuentran nuevas experiencias e información”.

Utilizar recursos

En la actualidad existen muchos recursos a disposición de los padres para hablar de sexualidad con los preadolescentes: libros, páginas web o profesionales sanitarios, entre otros. “Aprovecha al máximo estos recursos para tener un conocimiento profundo de la sexualidad que puedas transmitir a tu hijo y saber cuál es el mejor enfoque para hacerlo”.

Por último, la orientadora aconseja a los padres no agobiarse y recordar que no hay por qué tener todas las respuestas. “Lo importante es crear un ambiente en el que los niños y adolescentes se sientan cómodos hablando contigo. Si abordas este tema con franqueza y amabilidad, puedes ayudar a desarrollar una imagen corporal positiva y establecer una base sólida para adoptar actitudes sanas sobre el sexo y la sexualidad”, concluye Lombardía.

