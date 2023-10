Cinco signos de que tu pareja está cometiendo 'microinfidelidades'

La revista Psychology Today define el concepto de microinfidelidad como "una acción o comportamiento de tu pareja que te hace cuestionar su compromiso emocional o sexual con la relación".

En efecto, pequeños gestos como darle 'me gusta' a las fotos de Instagram de otra persona o intercambiar mensajes directos con un tercero, y que molestarían a tu pareja, son considerados como microinfidelidades.

Este fenómeno ha crecido mucho en poco tiempo. "Los avances en la tecnología y la multitud de plataformas disponibles significan que la gente a menudo siente que hay infinitas opciones. Esta elección a veces puede llevar a las personas a tomar decisiones tóxicas", dice la experta en relaciones de pareja Rachel Lloyd al Mirror.

Lloyd cree que esto "podría comenzar con un poco de coqueteo en internet y avanzar hacia aventuras emocionales en toda regla en el entorno digital. Las consecuencias de estas situaciones pueden ser tan devastadoras como una aventura física".

Brogan Perry, una tiktoker centrada en relaciones de pareja, da cinco signos de que tu pareja comete microinfidelidades: "Lo primero es ocultar los mensajes a la pareja". Pero no se refiere a los chistes malos de tu grupo de amigos; se refiere a esos mensajes que tienes que eliminar y que no permitirías que viera tu pareja.

El segundo síntoma es "coquetear con otras personas", dice Perry. "¿Por qué necesitas hacerlo?", se pregunta. Añade que es irrelevante si es delante de la pareja o a sus espaldas: es una microinfidelidad.

"El signo número tres es un poco raro", dice Perry: "Hablar de tus problemas de relación con alguien del sexo opuesto". La tiktoker dice que hay un problema si acudes a alguien del sexo opuesto por una discusión que tuviste, en lugar de tratar de solucionarlo con tu pareja o acudir a un compañero.

La cuarta señal es ser amigo de tus ex. Solo si la pareja en cuestión comparte un hijo y ambos necesitan comunicarse, podría no ser una microinfidelidad.

Y por último, pero no menos importante, son los 'me gusta' a chicas (o chicos) con poca ropa en redes sociales. Brogan Perry desarrolla su teoría diciendo que suele coincidir en que tu pareja censure tus propias fotos en traje de baño, pero luego califique con 'me gusta' las de otras personas.