¿'Me he hecho viral' está basada en un caso real? Así fue el aterrizaje forzoso por una infidelidad en pleno vuelo

Desde que los hermanos Coen emplearon un “basado en hechos reales” como un elemento cinematográfico más, la suspicacia se ha extendido por los patios de butacas del mundo. Cualquier película de terror que desee tenerse por tal debe encabezar su metraje con un amenazante “Based on a true story” que haga pensar a los espectadores que los fantasmas siguen ahí fuera, acechando. Por el contrario, un género en el que las historias reales tienen menor predicamento es la comedia. Sin embargo, en España acaba de estrenarse una que dice estar “increíblemente inspirada en hechos reales”.

Su título es Me he hecho viral, y está protagonizada por Blanca Suárez. La historia que cuenta es, a grandes rasgos, la siguiente: durante un vuelo, la mujer a la que interpreta Suárez descubre que su marido le es infiel al desbloquearle el móvil y su estallido de ira la convierte en el blanco de decenas de móviles, que registran su hilarante cólera, responsable de que el piloto tenga que hacer un aterrizaje de emergencia.

Blanca Suárez en 'Me he hecho viral' Cinemanía

Al volver a su país, la esposa engañada descubre que, para su desgracia, ahora es muy popular en internet bajo la etiqueta #LaLocaDelAvión. Pues bien: según anuncia el mismo tráiler de la película, estos sucesos no proceden de la imaginación de su guionista. O, al menos, no en su totalidad.

La historia real detrás de ‘Me he hecho viral’

Lo único que sabemos es que Araceli Gonda se lanzó a escribir el guion tras leer, en la prensa, una noticia similar a la que hubiese protagonizado su ficticia Mabel. No obstante, en ningún momento se ha referido qué acontecimiento, exactamente, es el que propició que Gonda se sentase frente al ordenador y comenzase a teclear. Pero, en esta rueda de reconocimiento de las hemerotecas, hay un principal sospechoso.

Ni el aeropuerto de destino (Indonesia en la realidad, Polinesia en su adaptación) ni el de origen (Irán y España, respectivamente) coinciden, pero todo lo demás se adecúa bastante bien a los hechos narrados en Me he hecho viral, con una salvedad: la mujer que los protagonizó no acabó siendo coronada como reina de internet, ya que nadie la grabó en vídeo.

El resto (un móvil que se desbloquea, una infidelidad al descubierto, un escándalo aéreo y un aterrizaje de emergencia) lo comparten tanto la película de Jorge Coira como esta noticia publicada en 2017 por varios medios, entre ellos El Heraldo de Aragón.

