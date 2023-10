Blanca Suárez: "Deberíamos pensar cómo nos expresamos en redes y si el mundo necesita conocer nuestra opinión sobre todo"

Blanca Suárez saltó a la popularidad por su trabajo en la serie El internado. En ese momento tenía diecinueve años, estudiaba Comunicación Audiovisual y no tenía del todo claro lo que quería hacer con su vida. Sin embargo, optó por dejarse llevar, y a la vista de la cantidad de series, películas y anuncios en los que ha participado hasta ahora, parece obvio que tomó la decisión correcta. “La vida es muy larga.

Ahora mismo puedo decirte que esto es lo que soy, pero imagina que el año que viene me pongo a hacer calceta, descubro que tengo un don para ello, decido abrir una tienda y veo que con eso sí soy realmente feliz. Ojalá descubra cosas en ese sentido”, comenta la actriz, que este 11 de octubre estrena en cines Me he hecho viral, una comedia sobre los peligros de las redes sociales dirigida por Jorge Coira.

¿Satisfecha con el resultado de Me he hecho viral ?Sí, estoy muy satisfecha y me reí mucho. Aunque la verdad es que solo la he visto una vez, de momento. Hay gente que ni puede ver sus proyectos cuando los termina, pero yo necesito verlos de dos a tres veces, dejando un tiempo entremedias. La primera vez siempre ves demasiadas cosas y, cuando salen los títulos de crédito, tienes un popurrí de sentimientos encontrados. Siempre te fijas en muchísimas más cosas que el resto de espectadores.

¿Se autoflagela a menudo entonces?Sí y no. Si tú estás inmersa en un proyecto y ese proyecto te exige, creo que eso es bueno. Al final, la autoexigencia es necesaria para intentar hacerlo lo mejor posible en tu trabajo. Ahora bien, hay ocasiones en las que te autoexiges cuando la película está ya hecha. Entonces te fustigas porque piensas ‘Aquí tenía que haber hecho esto o lo otro’, sin darte cuenta de que no sirve absolutamente para nada. Cuando uno acaba un proyecto debe aprender a soltarlo y pensar que su trabajo ya está hecho y que, en ese momento concreto, lo hizo de la mejor forma que pudo y supo. Hacerte amigo de tu trabajo supone un trabajo fuerte y costoso.

Tu personaje en la película se hace viral después de montar un escándalo al descubrir que su novio le es infiel. ¿Cómo crees que habrías reaccionado tú en una situación similar?La verdad es que no lo sé. Tampoco me gustaría comprobarlo [ríe]. A lo mejor haría lo mismo que hace Mabel… No tengo ni idea. De hecho, uno siempre cree que, en momentos inesperados, va a sacar su lado digno y su fuerza, pero lo habitual es que nunca actúes como crees que lo harías. En esos momentos que te ponen al límite es cuando siempre sacas tu verdadera esencia, para bien y para mal.

A ti no te han apodado nunca 'la loca del avión', pero sí te han criticado por otras razones. ¿Te amarga el hecho de leer ciertos comentarios?En ese sentido, me siento bastante bien tratada. Aunque también te digo que nunca pierdo mucho tiempo de mi vida en leer todas esas cosas. Cuando la vida, tu profesión o la prensa te colocan en un lugar público, son muchos los ojos que te miran, y no a todos les gusta aquello que ven. Eso no es malo. Ahora bien, discrepo en la forma que algunos tienen de decir que algo no les gusta. Deberíamos darle una vuelta al asunto de cómo expresamos lo que pensamos a través de las redes, y si realmente el mundo necesita conocer nuestra opinión sobre ciertas cosas [ríe]. Igual no es necesario que demos nuestra opinión sobre absolutamente todo.

Recuerdo que a un tuitero que te llamó gorda le paraste rápidamente los pies. ¿Dormiste a pierna suelta esa noche?Esto ocurrió hace muchos años, ¿verdad? Se me había olvidado ya. No creo que esa noche durmiera a pierna suelta porque si no tengo la necesidad de rebatir algo significa que ese algo me da igual. Una siente algo de frustración cuando alguien, desde el sofá de su casa, se permite el lujo de verter opiniones gratuitas y mal encaradas sobre ti. Supongo que el hecho de ser conocido es un arma de doble filo. Aunque uno entienda que hay ciertas cosas que van en su sueldo, existen otras que no hay que darlas por normales. Como sociedad, deberíamos saber cómo actuar y qué limites tener para con el de enfrente.