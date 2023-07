Este es el hábito que puede causar hasta 12 tipos de cáncer diferentes

Cuando existe una evidencia tan directa entre el consumo de un producto y sus consecuencias para la salud en España, no se entiende muy bien por qué el hábito continúa, e incluso se promociona. Es el caso que nos ocupa: un hábito que puede provocar hasta 12 tipos de cáncer diferentes y que, sin embargo, cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana. Hablamos del tabaco.

El tabaquismo es un hábito muy nocivo del que conocemos la causa-efecto con respecto al cáncer de pulmón, pero que va aumentando su incidencia de manera exponencial y puede provocar otros muchos tipos de tumor… incluso más de uno a la vez. Para desgranar exactamente a qué órganos afecta el consumo de tabaco, 20minutos ha entrevistado al doctor Allan Sam, Jefe del Servicio de Neumología de MD Anderson Cáncer de Madrid.

El tabaco como causante del cáncer de pulmón

Habitualmente, asociamos el cáncer de pulmón con el consumo de tabaco. Es cierto que este hábito es la primera causa, y muy directa, de casos de cáncer de pulmón, el que más muertes provoca de todos los tumores que existen hoy en día. Pero el daño del tabaco va mucho más allá.

Como explica el doctor Allan Sam: "el problema del tabaco es que no sólo afecta al pulmón, sino a otras muchas partes del organismo como la boca, la mucosa labial, la lengua, la tráquea, el esófago, la vejiga, el colon, el aparato uritelial… La nicotina es un cancerígeno de sobra conocido. Pero es que, además, el humo que provoca el tabaco con la combustión nos expone a inhalar otros metales y sustancias capaces de generar cambios irreversibles en el ADN de las células".

Un cáncer prevenible

El tabaco es el primer causante directo de muertes en todo el mundo desarrollado que pueden prevenirse. Es así de tajante. Lo mismo sucede con ciertas enfermedades cardiovasculares que provoca. "Los efectos cancerígenos de este hábito se ven disminuidos a los 15 años de haber dejado de fumar. Porque el tabaquismo provoca estrés oxidativo, y afecta a órganos que a priori no imaginaríamos, como es el caso de la vejiga. También se ha visto la relación entre el aumento de linfomas de bajo grado y algunas leucemias, con el consumo de cigarrillos", explica el doctor.

Dejar de fumar provoca beneficios inmediatos en nuestra salud iStockphoto

Si es tan evidente… ¿qué está pasando? El especialista de MD Anderson Cáncer Center cuenta que "estamos viendo nuevos consumos de nicotina, que nos están vendiendo como algo no dañino o menos nocivo, cuando en realidad no lo es. Hablo de los vapeadores, capaces de producir un alto estrés oxidativo en nuestras células. No son la panacea, en absoluto, y sólo sabremos sus consecuencias dentro de 20 o 30 años".

Las consecuencias del consumo de vapeadores

El consumo de vapeadores genera inflamación celular, la antesala del cáncer. En Estados Unidos, que nos lleva bastante 'ventaja' en cuanto a su uso, ya han prohibido los de sabores, además de ciertos dispositivos que han conseguido asociar con el transplante de pulmón en jóvenes menores de 25 años.

Vapear no es, ni mucho menos, la panacea contra el tabaquismo. lindsayfox

Si hablamos del futuro, que son nuestros adolescentes, existe un dato escalofriante: uno de cada tres jóvenes menores de 16 años ha consumido vapeadores de manera recurrente. De forma habitual, lo han hecho uno de cada cinco. "Y resulta que la carga de nicotina de estos artilugios puede llegar a ser incluso más elevada que la de los cigarrillos tradicionales", añade el doctor.

Los vapeadores no conllevan los productos que entran en combustión de los cigarrillos, con ellos nos evitamos los daños que provocan el humo y el cigarrillo convencional. Sin embargo, en palabras del experto, "generan otros cancerígenos conocidos, por ejemplo, al calentar la glicerina, que provoca inflamación. No conocemos los efectos a largo plazo, pero no parecen halagüeños".

Evidencia demostrada de los riesgos del tabaco

Nosotros conocemos los daños graves que provoca el consumo de tabaco porque llevamos fumando desde que los españoles llegaron por primera vez a América, cientos de años para concluir que sus efectos no son nada recomendables.

El 94% de los cánceres de pulmón están asociados al consumo de tabaco. Comunidad de Madrid

En España se diagnostican más de 30.000 casos de cáncer de pulmón al año. Es cierto que si lo analizamos con respecto a los fumadores, que se cuentan por millones, podría parecer un dato irrelevante. Sin embargo, os invitamos a verlo desde esta otra perspectiva: "Sabemos que de esos 30.000 casos, el 94% están asociados directamente al consumo de tabaco". Por eso, si no fumas o dejas de hacerlo cuanto antes, el riesgo de padecer cáncer de pulmón disminuye de manera abrupta y clara.

El tabaquismo no es un hábito, es una enfermedad

Fumar es una enfermedad y como tal tenemos que considerarla. Genera una adicción difícil de eliminar, porque la nicotina es capaz de actuar estimulando la dopamina y la serotonina, neurotransmisores relacionados con el placer. Si nos quitan el tabaco y somos fumadores, se genera inmediatamente el síndrome de abstinencia que, algunos estudios, concluyen que es superior al que provocaba la heroína en los años 80. Las sustancias del tabaco actúan directamente sobre el centro del placer", dice Sam.

Dejar de fumar es posible gracias a una serie de métodos. Freepik

Solamente a modo de recordatorio, y para convencernos de la idoneidad de abandonar el hábito de fumar, el doctor nos recuerda que fumar de manera habitual puede ocasionar hasta 12 tipos de cáncer diferentes de una manera más o menos directa.

"Un fumador se arriesga, en primera instancia, a padecer cáncer de pulmón. Pero es que también debe saber que ese hábito está asociado a otros tumores como el de vejiga; el uroterial; el de orofaringe (lengua y tráquea, al pasar por ellas los efectos nocivos del humo); el de estómago; el de esófago; un buen número de diferentes linfomas; algunas leucemias; el cáncer de colon (aunque en este caso deben cumplirse otros criterios); y el de cérvix (que aumenta sustancialmente entre las mujeres fumadoras).

