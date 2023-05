Cigarrillo electrónico: ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar la capacidad pulmonar?

El cigarrillo electrónico, la alternativa al tabaco, está en boca de unos y otros después de que una niña se hiciera viral tras recibir una decena cigarrillos electrónicos por su Primera Comunión.

Y es que el cigarrillo electrónico es cada vez más popular, como alternativa al tabaco convencional y disfrazada por el mercado como una técnica más saludable; sin embargo, la mayor parte de las investigaciones actuales sobre sus efectos se han centrado en la composición química del líquido del cigarrillo antes de que se vacíe y lo relacionan con alteraciones inflamatorias, infecciosas y pueden aumentar la susceptibilidad a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Persona usando un vapeador. MAR&GEN - Archivo

"Los cigarrillos electrónicos se introdujeron hace más de una década y, desde 2010, la inhalación de vapor de cigarrillos electrónicos o 'vapeo' ha aumentado exponencialmente tanto en fumadores como en exfumadores", sostienen desde un estudio publicado por la revista científica Thorax.

Radiografía de tórax de un paciente que está siendo tratado por una lesión pulmonar asociada a vapeo o cigarrillo electrónico. INTERMOUNTAIN HEALTHCARE - Archivo

El 30 de agosto de 2019 el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de EE. UU. emitió una alerta por una importante cantidad de casos de enfermedad respiratoria severa en personas jóvenes, asociada al uso de cigarrillos electrónicos.

De hecho, la OMS, define estos dispositivos como: "Sistemas que calientan un líquido para crear aerosoles que son inhalados por el usuario. Los llamados líquidos electrónicos pueden o no contener nicotina (pero no tabaco), aunque también suelen contener aditivos, sabores y productos químicos que pueden ser tóxicos para la salud de las personas". Por lo que escudarse en que el cigarrillo electrónico no contiene nicotina y por eso es saludable no sería lo más correcto. Y advierten: "Tanto los productos de tabaco como los SEAN (sistemas electrónicos de administración de nicotina) plantean riesgos para la salud. El enfoque más seguro es no consumir ni usar ninguno de ellos".

Cigarrillo electrónico, alternativa sana para dejar de fumar?

Tal como destaca la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, los pulmones no están preparados para recibir humo, ni vapor. Además, no solo podría ocasionar enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón, también podría generar hasta 14 tipos diferentes de cánceres agresivos, entre los que destacan estómago, laringe y faringe", advierten desde la clínica Oncosalud.

¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar la capacidad pulmonar?

Que dejar de fumar tiene múltiples beneficios es innegable. El cuerpo empieza a recuperarse casi al momento de dejar el tabaco. Desde las 2 semanas posteriores y hasta los 3 meses después de dejar de fumar, "la circulación mejora y la función pulmonar aumenta", sostienen desde la American Cancer Society.

El vapor de los cigarrillos electrónicos no está hecho de agua. El vapor contiene sustancias químicas nocivas y partículas muy finas que se inhalan hacia el interior de los pulmones. El cuerpo tarda unos 3-4 días en eliminar completamente la nicotina o sus derivados, pero hay otros componentes presentes en el cigarro electrónico: saborizantes (como el diacetilo), que es una sustancia química vinculada a una enfermedad grave de los pulmones y otras sustancias químicas que causan cáncer, y que pueden tardar en desaparecer. Estos químicos aumentan el riesgo de que las personas desarrollen enfisema, una condición en la cual los sacos de aire de los pulmones se dañan y causan falta de aire y reduce la capacidad de las células inmunes residentes para responder a la infección, lo que se reduce considerablemente al interrumpir dicha actividad. Además, pueden potenciar problemas pulmonares en pacientes con EPOC de forma irreversible.

En la web oficial de la Organización Mundial de la Salud, explican todos los efectos de los cigarrillos electrónicos sobre la salud, las ventajas de dejar de usaros, así como los trucos para dejar de vapear.

