Reino Unido va a repartir un millón de 'vapers' a fumadores para tratar de reducir el tabaquismo del 13 al 5%

El Reino Unido distribuirá de manera gratuita kits de iniciación en el 'vapeo' (cigarrillos electrónicos) a un millón de fumadores con el fin de fomentar que dejen el hábito tabáquico.

Según informa la BBC, la televisión pública británica, se trata de parte de un paquete de medidas avanzado por el Gobierno del país este martes, que incluye incentivos de hasta 400 libras a las mujeres embarazadas que dejen de fumar.

De la misma manera, se convocará una consulta sobre la posibilidad de instar a los fabricantes de tabaco a añadir consejos para dejar de fumar en el interior de las cajetillas de tabaco.

Medidas "bienvenidas", pero no "suficientes"

La idea del Ejecutivo es lograr reducir la tasa de fumadores en el país desde el 13% actual hasta el 5% o menos para el año 2030. A pesar de ello, recoge el medio inglés, organizaciones benéficas han avisado de que cambiar los cigarrillos convencionales por los electrónicos "ni se acerca a ser suficiente" para atajar la adicción a esta sustancia legal.

Otras normas que se incluyen en el paquete también buscan terminar con las ventas ilícitas y a menores de edad de 'vapers'. Teniendo todo en cuenta, se espera que casi uno de cada cinco fumadores en Inglaterra reciban un kit junto a apoyo conductual, según ha anunciado el Gobierno local.

"Hasta dos de cada tres fumadores durante toda su vida morirán por el hábito", declaró el ministro de Sanidad Neil O'Brien. "Los cigarrillos son el único producto en el mercado que te matará si se emplea correctamente".

Deborah Arnott, jefa del lobby Action on Smoking and Health, explicó que los anuncios de estas políticas son "pasos bienvenidos en la dirección correcta", ya que "los 'vapers' aumentan las probabilidades de que los fumadores tengan éxito en dejar el hábito, como también los cheques para las fumadoras embarazadas, pero no se acercan a ser medidas suficientes".

Similarmente Sarah McFadyen, de la ONG Asthma and Lung UK, afirmó que "atajar la adicción es más complicado que cambiar los cigarrillos por 'vapers'" y que "lo que los fumadores necesitan son servicios para dejar de fumar que ofrezcan apoyo personalizado".