Descartan que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se relacione con trastornos de salud mental

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, es una condición crónica de los pulmones que incluye manifestaciones como enfisema o bronquitis crónica. Cierto cuerpo de evidencia científica la había relacionado con algunos problemas de salud mental tales como los trastornos depresivos, de ansiedad o relacionados con el abuso de sustancias.

Sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo por autores de la Universidad de Toronto y publicado en el medio especializado International Journal of Environmental Research & Public Health ha encontrado que la mayoría de las personas diagnosticadas con la patología, en realidad, gozan de una excelente salud mental.

Una excelente salud mental

El trabajo se centraba en indagar en los factores asociados al bienestar psicológico en una muestra representativa a nivel nacional de 703 canadienses de 50 años o más que habían sido diagnosticados con EPOC, que es actualmente la tercera causa de mortalidad en el país. Así, encontró que hasta el 87% de los canadienses más mayores con la enfermedad no padecían ningún trastorno mental, y que de hecho hasta dos tercios de ellos se encontraban en un gran estado de salud mental.

Para los autores, esta conclusión envía un mensaje esperanzador a los pacientes con EPOC y a sus familiares: la mayoría de los individuos con este problema de salud "abrazan sus vidas y florecen", pese a "los retos físicos, mentales y económicos" derivados de batallar contra la EPOC.

Cabe señalar que, en esta investigación, un "excelente estado de salud mental" se define como aquel en el que se cumplen tres criterios: felicidad o satisfacción vital casi diaria durante el mes previo a la encuesta, altos niveles de bienestar social y psicosocial en el mismo periodo y la ausencia de trastorno de ansiedad generalizada, trastornos depresivos, ideación suicida o dependencia de sustancias durante al menos un año antes de la encuesta.

Factores negativos

Por el contrario, sí que subrayan que ciertos factores, como el aislamiento social, aumentaban considerablemente la vulnerabilidad de los pacientes ante los problemas de salud mental. Esto les lleva a indicar que claramente el apoyo social es un factor clave en el bienestar de los adultos con EPOC.

De la misma manera, experiencias como un historial previo de problemas relacionados con la salud mental o experiencias adversas en la infancia también empeoraban el pronóstico psicológico de estas personas, incluso si estos trastornos habían sido superados en su momento.

Sea como sea, esta evidencia subraya la importancia de abordar los problemas psicológicos de las personas con enfermedades crónicas como la EPOC, empleando estrategias como la terapia cognitivo-conductual que han demostrado eficacia a este respecto.

Referencias

Sally Abudiab, Esme Fuller-Thomson. Flourishing despite Chronic Obstructive Pulmonar Disease (COPD): Findings from a Nationally Representative Survey of Canadians Aged 50 and Older. International Journal of Environmental Research and Public Health (2022). DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph192316337