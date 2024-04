Cómo afectan la piedras en el riñón durante el embarazo: la cantante Gisela ha tenido que pasar por quirófano

Europa Press via Getty Images

La cantante Gisela, que fue participante de la primera edición de Operación Triunfo en España, ha pasado recientemente por quirófano poco después de haber dado a luz a su primer hijo. Indiana ha llegado cuando la artista tiene 45 años tras un embarazo que no ha sido fácil. Nada tiene que ver la edad avanzada con este problema con el que ha tenido que lidiar la artista durante la gestación: unas dolorosas piedras en el riñón. Este órgano que es uno de los más importantes para el funcionamiento del organismo, puede verse afectado durante la formación del feto por diversos motivos.

De hecho, tener piedras en el riñón está considerada como una de las primeras dolencias no obstétricas. Gisela ha tenido que vivir este sufrimiento, por lo que el embarazo se le ha hecho demasiado largo y con la preocupación de cómo podía afectar esto a su bebé. Lo cierto es que, según apuntan varios estudios médicos, que se formen estos cálculos renales durante el embarazo puede conllevar algún riesgo del que vamos a hablar en este artículo.

Cómo afectan las piedras en el riñón en un embarazo

La formación de piedras en el riñón ya es de por sí una afección bastante dolorosa, por lo que en momentos de gestación la sintomatología se puede volver más seria. Durante el embarazo sentir dolor lumbar es muy común, pero cualquier sensación fuera de lo normal debería ser una alerta. El cuerpo de la mujer va cambiando a medida que el feto va creciendo. Cuando esto ocurre, los órganos ven como su espacio natural se va achicando e incluso llegan a ser presionados o comprimidos. Así pues, la posibilidad de aparición de infecciones urinarias se elevan dando resultado en la mayoría de las ocasiones a lo llamado hidronefrosis (acumulación de orina en los riñones).

Esta se suele producir cuando el útero empieza a comprimir los riñones, pero en otras ocasiones, la causa está en la formación de cálculos renales. Estos son pequeñas formaciones rígidas de minerales y sales que pueden llegar a obstruir las principales vías del contacto urinario. Pueden darse en los riñones o la vejiga y va acompañada de fuertes dolores que imposibilitan la eliminación de residuos como los oxalatos, el calcio o el ácido úrico a través de la orina.

Posibles complicaciones para el bebé

Mujer embarazada. iStockphoto

Dolor intenso en el costado o lumbar, escozor al orinar, náuseas, vómitos o fiebre, estos pueden ser algunos de los síntomas que los cálculos renales o la hidronefrosis provocan en el organismo. Estos signos también reciben el nombre de cólicos renales y por lo general no afectan al desarrollo del bebé. No obstante, no controlar a tiempo esta complicación ni paliar los síntomas sí que pueden tener algunas consecuencias.

La propia Gisela hablaba en diferentes entrevistas de lo bonito y a la vez sufrido que estaba siendo su embarazo. La preocupación mayor para ella era que estos dolores provocaran el nacimiento prematuro del bebé. Y, es que, la sintomatología de los cólicos renales podrían acelerar las contracciones antes de la fecha prevista. Para ello, lo más importante es controlar las dolencias a base de analgésicos, que no tienen ninguna contraindicación para el feto. En los casos más graves, donde se presenta una infección, será necesaria la toma de antibióticos, que es un proceso que debe estar más supervisado por el profesional médico.

En el caso de Gisela, los síntomas los ha soportado hasta el límite, ya que a pesar de la ingesta abundante de agua para la eliminación natural de las piedras en el riñón, la única solución ha sido pasar por el quirófano. Cuando los cálculos no son eliminados durante el tratamiento a través de la orina, las pacientes deben aguantar hasta después del parto para pasar por un proceso de destrucción. La cantante ha llegado a desvelar que estuvo días sin salir de la cama mientras portaba un catéter que la ayudaba a eliminar la orina como técnica previa a la operación que no se ha podido dar hasta después del parto.

Referencias

Bohórquez-Rivero, J., Restom-Arrieta, J., Sáenz-López, J., Sánchez-Martínez, D., Brieva-Deulofeut, M., Rodríguez-Lizarralde, J. P., & Abuabara-Franco, E. (2021). Nefrolitiasis en la paciente gestante: revisión de la literatura. Revista Chilena de Obstetricia y GinecologíA (Impresa), 86(3). https://doi.org/10.24875/rechog.m21000010

Hidronefrosis - Descripción general - Mayo Clinic. (2022, 11 febrero). https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hydronephrosis/cdc-20397563

Cálculos renales: MedlinePlus enciclopedia médica. (s. f.). https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000458.htm

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.