Gisela da a luz a Indiana, su primer hijo, a los 45 años

Gisela y su pareja, José Ángel Ortega, ya son papás de un niño al que han llamado Indiana. Ha sido la pareja quien, a través de las redes sociales, ha dado la bienvenida a su bebé.

Lo han hecho con una instantánea en la que se ve la mano del pequeño rodeada por la de sus padres. "❤️¡¡BIENVENIDO!!❤️ INDIANA LLADÓ ORTEGA!!! Te estábamos esperando desde hace tanto que no nos lo podemos creer… Eres nuestro sueño hecho realidad!!", han escrito.

Lo cierto es que era un bebé muy deseado. Pero el embarazo de la artista, de 45 años, no ha estado exento de sobresaltos, porque hasta en dos ocasiones ha tenido que ser ingresada a lo largo de su estado por piedras en el riñón.

💫30/03/2024💫".

Tras dar la feliz noticia, Gisela, que se dio a conocer tras concursar en OT 1, ha recibido las cariñosas felicitaciones de algunos de los que fueron sus compañeros en el talent como Verónica Romero, Manu Tenorio, Nuria Fergó o Nina, directora de la Academia.

"Me ha costado ilusionarme"

"Estamos con muchas ganas. Hasta que no ha llegado el día de hoy, como he pasado por tantas cosas, no me lo creía. Me ha costado ilusionarme", confesaba hace unas semanas Gisela a ¡Hola!

"Los dos estamos nerviosos", decía sobre su marido. "Somos primerizos en todo y, ante lo desconocido, siempre te entra un poquito de miedo y de respeto, porque el proceso ha sido bastante vertiginoso", relataba.

"Ya me hago a la idea de que es real. Con lo que me ha costado, no solo los meses de embarazo sino quedarme embarazada", confesaba la artista.

Sobre un posible nuevo reencuentro de OT, opinaba: "Tal y como han ido las vidas de algunos compañeros, no creo que pudiéramos hacer un reencuentro como el de los quince años. Pero ¿quién sabe? Ojalá. Yo sería feliz".