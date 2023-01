El cáncer de pulmón está aumentando su letalidad en España y se ha vuelto a posicionar otro año más como el más mortal entre el conjunto de los españoles, según han alertado desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón.

En concreto, 22.413 personas murieron en España por la enfermedad en 2021, aumentando en un 2,4 por ciento con respecto al año anterior. "De hecho, la mortalidad crece tanto en los hombres (0,9%) como en mujeres (6,9%), dato que nos preocupa mucho porque puede seguir avanzando en los próximos años", ha explicado el presidente del GECP, Mariano Provencio.

Ante esta situación, los especialistas del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) han querido reclamar más investigación e inversión para esta patología coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer el próximo 4 de febrero.

"Cada año se diagnosticaron en España aproximadamente 31.000 casos de cáncer de pulmón, que crece cada vez más en el sexo femenino, suponiendo ya 1 de cada 4 pacientes", ha dicho el secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y jefe de Oncología del Hospital General de Alicante, Bartomeu Massuti.

Causas comunes del cáncer de pulmón

En este sentido, los especialistas de pulmón han apuntado al tabaco como causa directa de este tumor, el de mayor prevención primaria. Y es que, un 39 por ciento de la población española afirma haber fumado en 2022, según la Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES).

Por ello, preocupa especialmente el repunte del consumo de la sustancia, que se sitúa en la actualidad en valores similares a los del 2005. De hecho, un 33,1 por ciento afirma que fuma tabaco diariamente, dato que varía respecto a hombres y mujeres: un 37,8 por ciento de ellos lo hacen en detrimento con el 28,3 por ciento de ellas.

"Casi 170.000 estudiantes de secundaria comenzaron a fumar en 2021 y un 30 por ciento de los jóvenes confiesa haberlo hecho en el último año. Estamos asegurando una generación de fumadores expuestos a desarrollar cáncer de pulmón en el futuro", ha añadido Provencio.

Además, a este dato se le suma el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos y otros métodos de vapeo. Un 44,3 por ciento de los adolescentes de 14 a 18 años confirman haber vapeado en el último año y un 22,8 por ciento confiesa hacerlo de manera diaria.

Más recursos para la investigación

"Son necesarias nuevas políticas de prevención primaria y protección de la población frente al tabaco. Tenemos mucho margen de mejora, ya que desde hace tiempo venimos constatando un estancamiento en la cesación tabáquica de la población española", ha recalcado Massuti.

La segunda punta de lanza que apuntan los expertos para la lucha contra el cáncer de pulmón se centra en el aumento de la investigación y la mejora del acceso de los pacientes a la innovación. "Que se potencie la investigación y los pacientes puedan acceder a terapias innovadoras, independientemente de su lugar de residencia es fundamental. Sabemos que tratar a un paciente en función de las alteraciones genéticas de su tumor mejora sus expectativas de vida. No puede ser que haya pacientes que no estén accediendo a estas determinaciones porque su hospital no lo ofrece o que no pueden acceder a fármacos aprobados y testados por agencias reguladoras internacionales y europeas. No es ético mantener a los pacientes sin ese tratamiento", ha dicho Massuti.

Los expertos en pulmón también reclaman más recursos para la investigación de la patología. "En la actualidad, en muchos casos, los pacientes están accediendo a fármacos innovadores o alternativas terapéuticas gracias a la labor de grupos cooperativos como el GECP. Es un tumor infrafinanciado públicamente en relación con su impacto. Necesita de mayores recursos y apoyo por parte de la Administración", ha zanjado el presidente del Grupo.