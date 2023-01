Un hombre supera el cáncer con un tratamiento experimental después de que le dijesen que solo le quedaba un año de vida

Un hombre que fue diagnosticado con una forma particularmente agresiva de cáncer y al que se le pronosticó una supervivencia de un año se encuentra ahora libre de su tumor, gracias a un ensayo clínico llevado a cabo en el Reino Unido para comprobar la eficacia y seguridad de un régimen de medicamentos personalizado.

Según reporta el medio británico The Guardian, Robert Glynn, un soldador de 51 años de Worsley (en el área metropolitana de Manchester) afirma que "ya no estaría aquí" de no ser por los resultados del ensayo de inmunoterapia hecho realidad por el servicio público del Reino Unido, el National Health Service (NHS).

Un año de vida

Concretamente, Glynn fue diagnosticado con un cáncer del conducto biliar intrahepático un día antes de cumplir 49 años en junio de 2020. Había acudido a la consulta originalmente por un fuerte dolor en el hombro que no le permitía dormir.

También conocida como cáncer del tracto biliar, esta neoplasia agresiva causa que las células del conducto biliar intrahepático se multipliquen y crezcan más de lo que deberían. Los conductos biliares son pequeños canales que conectan el hígado, la vesícula y el intestino delgado y que liberan bilis en este último, ayudando con la digestión de las grasas.

Para cuando los médicos detectaron la enfermedad de Glynn, ya se había extendido a su glándula adrenal y a su hígado, con tumores demasiado grandes como para ser extirpados quirúrgicamente. En base a esto, se clasificó como de estadio 4. En particular, se le pronosticaron 12 meses de supervivencia.

Un cáncer con gran carga de mutación

Sin embargo, el cáncer de Glynn tenía una característica peculiar: tenía una alta carga de mutación, lo que lo que sugería que podía responder bien ante la inmunoterapia combinada con quimioterapia.

El nombre del fármaco inmunológico, refiere el periódico, no se puede nombrar públicamente debido a la naturaleza experimental del tratamiento, pero se trata de un medicamento aprobado para su uso en tumores de pulmón, esofagales y de riñón, lo que sugiere que su uso para cánceres del conducto biliar podría aprobarse relativamente rápido.

Sea como sea, en esta instancia logró una importante reducción en los tumores de Glynn, lo que permitió que pudiera ser operado. Pero lo más sorprendente es que, una vez extirpados, los médicos comprobaron que se trataba de tejidos muertos, lo que significaba que el tratamiento había acabado con todas las células cancerígenas.

El futuro de la medicina personalizada

De esta manera, Glynn no ha necesitado más tratamiento desde que fuese operado en abril de este año, y sus revisiones cada tres meses muestran que se encuentra libre de cáncer.

Se trata de un caso único, y será necesario replicar estos resultados en más pacientes antes de que el tratamiento pueda generalizarse en la práctica clínica. De hecho, probablemente podría ser menos eficaz en tumores con menor carga de mutaciones, pero sí que es cierto que pone de manifiesto el potencial y la importancia de la medicina personalizada, en la que los tratamientos se elaboran en base a las características específicas de cada caso.