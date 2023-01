Dos fármaco usados en el cáncer de pulmón podrían emplearse también para el cáncer de páncreas, según una investigación

Una investigación del grupo 'Metabolismo y células madre tumorales' del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) ha concluido que dos inhibidores ya aprobados para uso clínico y empleados para el tratamiento del cáncer de pulmón actúan eficazmente contra células madre tumorales en el páncreas, por lo que podría ampliarse su campo de aplicación a este órgano.

La principal ventaja de este enfoque es el reposicionamiento de un fármaco, ya que así se evita el largo proceso de someterlo a ensayos clínicos y la transición del laboratorio al paciente es más rápida, ha informado en una nota de prensa el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Células madre tumorigénicas

Estos resultados han sido publicados en la versión digital de la revista Biomedicine & Pharmacotherapy y en el número de febrero en papel. Se trata del trabajo principal de la tesis de la investigadora predoctoral del IIS Aragón, Beatriz Parejo Alonso, miembro del grupo liderado por Patricia Sancho, que explora nuevos caminos en su búsqueda de terapias novedosas para el cáncer de páncreas que mejoren la calidad y la esperanza de vida de los pacientes que lo sufren.

Liderado desde España, en el estudio también han participado investigadores del Columbia University Irving Medical Center de Nueva York, Barts Cancer Institute de Londres, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine y Candiolo Cancer Institute de Turín.

Esta línea de investigación aborda el estudio de la población de células madre tumorigénicas, las más agresivas en el cáncer de páncreas, y las características que las definen frente a las demás células cancerosas. En concreto, este grupo del IIS Aragón está especializado en el análisis de su metabolismo, es decir, en cómo y para qué estas células utilizan azúcares y grasas como fuente de alimento de manera diferente a las células diferenciadas del tumor.

La importancia del receptor ALK

En esta ocasión, han dado un paso más al detectar que estas células tienen un receptor de membrana en mayor cantidad, denominado ALK, que les ayuda a hacer sus funciones y que aumenta las características específicas que hacen que sean tan agresivas.

Parejo ha explicado que en estudios anteriores se señalaba la importancia del receptor ALK en un tipo de cáncer de pulmón, por el elevado número de pacientes que lo presentan, y que sirve para definir su terapia mediante unos inhibidores ya aprobados para uso clínico.

"Hemos empleado dos de estos inhibidores para tratar las células madre tumorales y hemos demostrado, tanto in vitro en el laboratorio como in vivo en ratones, que disminuyen la tumorigenicidad y que retrasan la reaparición del tumor después del tratamiento con quimioterapia", ha destacado la investigadora predoctoral del IIS Aragón, que ha contado con el respaldo de FECYT, Apadrina la Ciencia y Fundación Ford Motor Company.

Una enfermedad letal

El cáncer de páncreas es una enfermedad letal, ya que el 90 por ciento de los pacientes fallece al año siguiente tras el diagnóstico, y cada vez más frecuente en la población debido a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la diabetes o la obesidad.

Se trata de una enfermedad silenciosa en etapas tempranas, lo cual hace que, en el momento del diagnóstico, el tumor esté muy avanzado, incluso habiendo formado metástasis en otros órganos. Por estos motivos, la efectividad de los tratamientos actuales disminuye prácticamente a cero y la supervivencia 5 años después del diagnóstico es inferior al 9 por ciento.

El IIS Aragón es el Instituto de Investigación Sanitaria formado por los Hospitales Universitarios Lozano Blesa y Miguel Servet, la Atención Primaria de Salud, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

Los objetivos del IIS Aragón son aproximar la investigación básica y aplicada, clínica y de servicios sanitarios; crear un entorno investigador, asistencial y docente de calidad que integre profesionales sanitarios, especialistas en formación y alumnos de postgrado y grado, así como constituir el lugar idóneo para la captación de talento y la ubicación de las grandes instalaciones científico-tecnológicas.

Referencias

Beatriz Parejo-Alonso, Alba Royo-García, Pilar Espiau-Romera, Sarah Courtois, Álvaro Curiel-García, Sladjana Zagorac, Isabelk Villoslada, Kenneth P. Olive, Christopher Heeschen, Patricia Sancho. Pharmacological targeting of the receptor ALK inhibitrs tumorigenicity and overcomes chemoresistance in pancreatic ductal carcinoma. Biomedicine & Pharmacotherapy (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.114162