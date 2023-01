Hallan el punto débil del cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas no está entre los más comunes, pero sí entre los más letales. A menudo se detecta cuando ya es demasiado tarde, y tiene una facilidad especial para desarrollar resistencia a los tratamientos.

Con estas características, requiere un enfoque distintivo, y científicos de todo el mundo buscan desde décadas desentrañar sus particularidades en la búsqueda de las claves que permitan, por fin, encontrar maneras de mejorar significativamente el pronóstico de aquellos que lo sufren.

Un cambio de paradigma

Ahora, un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de San Diego, en California (Estados Unidos) ha anunciado que podría haber dado con el punto débil de este tumor y, simultáneamente, el gran obstáculo al que se enfrentan las terapias hasta ahora disponibles.

Según explican en el medio académico Nature Communications, parece ser que las células cancerígenas más resistentes de los tumores pancreáticos (las células madre) son capaces de aprovechar una proteína que en condiciones normales podría suprimir los tumores, de manera que en lugar de hacer eso las ayude a evadir las terapias y a crecer más rápidamente.

Estos autores han llegado a este hallazgo a través de un cambio de paradigma; mientras que la investigación previa había tendido a enfocarse en la genómica del tumor (esto es, en su contenido genético y en las mutaciones que va adquiriendo) esta vez decidieron estudiar de cerca la epigenómica (en cierto sentido, las 'instrucciones' químicas que determinan de qué modo se expresa el contenido del genoma) cambiante del cáncer.

Un objetivo para futuras terapias

Concretamente, se fijaron en una proteína llamada SMARCD3, miembro de una familia de proteínas que regulan la cromatina (una mezcla de ADN y proteínas que forma los cromosomas y que es necesaria para la función de las células madre en el desarrollo). Como señalábamos, en el contexto del cáncer esta familia al completo a menudo ejerce un efecto anticancerígeno.

Sin embargo, en modelos artificiales de cáncer de páncreas, lo que observaron es que la proteína SMARCD3 se encontraba, de hecho, en proporciones elevadas especialmente en las células madre. No sólo eso, sino que en este marco parecía ejercer funciones importantes en el control del metabolismo de lípidos y ácidos grasos, un parámetro de relevancia en los casos de resistencia a los tratamientos. Así, decidieron suprimirla y observar qué sucedía.

Mediante este método, corroboraron que de hecho suprimir la proteína reducía el crecimiento tumoral y mejoraba la supervivencia, sobre todo en casos tratados con quimioterapia. Por ello, concluyen que a partir de estos datos se infiere que el cáncer de páncreas depende de la SMARCD3 para asegurar un ambiente metabólico en el que pueda evitar los tratamientos y crecer agresivamente, lo que convierte a la proteína en un objetivo muy prometedor para terapias potenciales.

Referencias

