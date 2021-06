Una Euro imparable

El positivo de Sergio Busquets, capitán de la selección española, ha desatado un enorme revuelo acompañado del temor a que La Roja se convirtiera en un brote activo de Covid y que, por lo tanto, existiera incluso el riesgo de que el combinado nacional no pudiera participar en la Eurocopa que, para los de Luis Enrique, iniciará el próximo lunes ante Suecia. Una visión catastrofista que, más allá del debate de la vacunación (ahí no entramos) el reglamento de la UEFA para este torneo jamás ha albergado. No existe en este texto mención alguna a la expulsión de un participante por causas sanitarias.

De hecho, se han habilitado más mecanismos que de costumbre para evitar situaciones de este tipo, como ampliar las plantillas de 23 a 26 futbolistas o la posibilidad de cambiar a jugadores afectados por causas médicas hasta el mismo día del debut de su equipo. Es el caso de España, que tiene hasta el lunes para relevar a los positivos que pudiera tener por Covid, pero, eso sí, nunca para ampliar la lista de Luis Enrique de los 24 que ya ha presentado a la UEFA a los 26 que permite el reglamento. Ahí la norma es firme. El número de jugadores que se presenten diez días antes del torneo es invariable más allá de los que ocupen esos puestos.

El posible relevo es delicado porque, una vez descartados, esos jugadores positivos no podrían ser re-convocados. ¿Y si el brote se desarrolla durante el torneo? En tal caso sólo se podrán suplir a los porteros y sólo con causas médicas justificadas. Además, UEFA permite disputar un partido si hay cada equipo tiene 13 jugadores disponibles. De lo contrario se reprogramaría 48 horas después y, si el problema persistiera, la selección 'contagiada' perdería 3-0, pero podría jugar el siguiente duelo. Un batallón de garantías que deberían asegurar la celebración de la Euro para España o cualquier otro participante afectado por el COVID.