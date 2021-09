La película de los 50

La diferencia entre soltera y solterona no son solo dos letras. Pues lo mismo pasa con cincuentona. Dícese de la mujer que cumple cincuenta años y su vida laboral se diluye como las promesas electorales tras una campaña. Hace solo unos días, la periodista Marisol Galdón publicaba un vídeo en redes sociales en el que denunciaba la falta de ofertas laborales para mujeres profesionales y con un bagaje importante que, como ella, han pasado esa frontera de edad o van en camino. Y todo esto en una semana en la que sobre la alfombra roja del Festival de San Sebastián se ha debatido de algo más que de cine.

"Solo el 30% de los personajes están interpretados por ellas, una cifra que cae pasados los 35 años hasta el 19%"

Marion Cotillard hablaba sobre el reparto de papeles femeninos en la industria y Penélope Cruz agradecía poder trabajar asiduamente sabiendo que la situación no era la misma para muchas otras en su sector. Un sector donde cada vez hay más presencia de mujeres, pero siguen siendo una vergonzosa minoría. Solo el 30% de los personajes están interpretados por ellas, una cifra que cae pasados los 35 años hasta el 19%, según un informe de la Unión de Actores y Actrices.

Un año en el que la categoría de mejor actor y actriz se ha eliminado “en favor de la igualdad”, pero si esa igualdad no existe, como demuestran las cifras, la pregunta es si ha sido peor el remedio que la enfermedad porque lo que hace es invisibilizar más a las mujeres. Bibiana Fernández lo explicaba de manera más rotunda: “Las actrices pasan de un día a otro de ser la que folla en la película a ser la madre de la que folla”. Y ya saben, quien no apoya no folla, así que apoyémonos porque si algo es seguro y universal es el paso del tiempo, y se pasa de veinteañera a cincuentona en menos de lo que dura un tráiler.