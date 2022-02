La fuerza de la Unión

Siempre me gustó la historia. Me apasionaba leer cómo evolucionaban las sociedades, regímenes políticos caían y se elevaban de un siglo a otro, revoluciones sociales que marcaban el porvenir histórico de los años siguientes… Lo cierto es que siempre me intentaba poner en la piel de quienes habitaban el marco histórico que estaba estudiando en ese momento.

Recuerdo con trece años acudir con mis padres a las manifestaciones contra la vergonzante guerra en Irak, cuyo precio pagamos la clase trabajadora madrileña en aquel fatídico 11 de marzo de 2004. Son momentos clave de nuestra historia que han marcado el día a día desde entonces. El orden mundial cambió con los atentados del 11-S, 11-M y 7-J en Londres.

Ahora, corremos el riesgo de que el ataque de Rusia a Ucrania nos cambie el cómo entendemos el porvenir de nuestro continente. Nada, absolutamente nada, justifica que un país ataque a otro por motivos territoriales, nacionales o políticos. Lo que ha hecho esta semana Putin es saltarse la lógica social y política que ha imperado en Europa las últimas décadas. La Unión Europea se ha tenido que enfrentar en los últimos siete años a un sinfín de retos, como el brexit, la pandemia y, ahora, un ataque cerca de nuestras fronteras por un país con potencia nuclear. No es baladí.

La respuesta por parte de la UE ha estado a la altura del problema que Putin ha decidido crear en nuestro continente

Lo cierto es que la respuesta por parte de la UE ha estado a la altura del problema que Putin ha decidido crear en nuestro continente. Por eso, la Unión tiene una oportunidad de demostrar su fortaleza y, sobre todo, la cohesión y coordinación que debemos tener para enfrentarnos a esta nueva amenaza. Sin titubeos, con la fortaleza de la palabra, del diálogo y cargada de la razón que nos dará el estudio de la historia en el futuro.

Hoy ha sido Ucrania, una nación soberana. No sabemos si esto es el inicio de algo nuevo o solo un paréntesis de inestabilidad gratuita de nuestros vecinos continentales. Sea lo que sea, aquí estará la Unión para afrontar con garantías de éxito cualquier reto que nos quieran crear. Sintámonos orgullosos de ser parte de ella.