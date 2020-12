Un ‘minibrexit’ para Boris

Siempre con permiso de Trump, Putin, Orbán y el resto de machos alfa de la panda nacionalista global, creo que pocos podrán discutir que no hay mejor ejemplo de campaña populista en estos últimos tiempos que la del brexit en el Reino Unido. Sus estrategas supieron tocar la fibra emocional de los británicos más alérgicos al continente gracias a: 1.º) su capacidad para combinar el pensamiento mágico de sus propuestas con unas cuantas fake news muy efectivas y repetidas hasta el hartazgo y 2.º) su olfato para encontrar un culpable imaginario para todos los males de su imperio: los burócratas de Bruselas.

Cuatro años después, sin embargo, el brexit ya no resiste la prueba del contacto con la realidad y los ingleses, lejos de encontrarse a las puertas del paraíso autárquico donde florecerían las libras y que les libraría de la pérfida Europa, ya no se afanan en romper con sus indeseables vecinos, sino en intentar que la desconexión no agrave las penurias provocadas por la pandemia.

Las bravuconadas de Boris Johnson ya son solo eso, fanfarronadas de un dirigente que no sabe cómo salir de una huida hacia adelante que ya no tiene salidas. Y sobresale una idea que ya nadie niega: si a final de año llegamos al brexit traumático, los europeos lo pasaremos mal (que se lo digan a nuestros exportadores agroalimentarios), pero los británicos lo pasarán aún peor. Por eso, esta gran paradoja que vivimos ahora en la que estamos negociando contra reloj que haya un brexit que no parezca un brexit, un minibrexit con todos sus avíos para evitar un desastre aún mayor en la tierra de los Windsor. En fin, Boris, la que habéis liado.