En Cataluña falta escuchar a todos

Pedro Sánchez va a protagonizar este lunes en el Liceu de Barcelona un acto importante. Calificarlo de propaganda como hace el Govern de Pere Aragonès es de un cinismo propio del capitán Renault. En la película Casablanca, hay una escena en la que este policía, mientras se embolsa el dinero del soborno, cierra el local de Ricky gritando: «¡Qué escándalo, aquí se juega!». La política consiste en imponer tu agenda, lo saben bien los nacionalistas. Y la Moncloa ha logrado con los indultos desconcertar al mundo independentista, dividirlo, y ganar la opinión mayoritaria en Cataluña, notablemente empresarial como se vio en las jornadas del Círculo de Economía. Al mismo tiempo ha empezado a revertir el fuerte rechazo que la medida de gracia generó en el resto de España. Hoy la decisión ya no se ve igual que hace tres semanas.

No hay que olvidar que nunca antes un presidente del Gobierno había convocado públicamente a los representantes de la sociedad civil catalana, en este caso para explicarles su agenda para el reencuentro tras los destrozos del procés. Hasta ahora esas élites visitaban discretamente la Moncloa, y cuando entre 2016 y 2017 la vicepresidenta Sáenz de Santamaría abrió despacho permanente en la delegación del Gobierno en Barcelona, muchos invitados pedían que su nombre no fuera revelado o entraban por la puerta de atrás para no ser fotografiados. Hoy, en cambio, el lleno será absoluto en medio de un clima de moderado optimismo.

Frente al vacío que le hará el independentismo, Sánchez recibirá en el Liceu el aplauso de la masa empresarial y de lo más granado de las entidades civiles. En paralelo, algunas asociaciones no asistirán y otras lo harán educadamente en silencio, porque se siente ignoradas por la Moncloa. Son las asociaciones constitucionalistas que en octubre de 2017 protagonizaron la respuesta multitudinaria en la calle a la intentona separatista. Se trata de Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Foro de Profesores, Asamblea por una Escuela Bilingüe, S’ha Acabat o Alternativa Ciudadana Progresista, entre otras muchas que en un manifiesto afirman que la convivencia no puede basarse en la cesión permanente a los nacionalistas y en la invisibilidad de los no independentistas.

Se posicionan en contra de los indultos, pero sobre todo denuncian que el Gobierno ignore las demandas de los que sí defienden la España constitucional y democrática, como, por ejemplo, que el castellano sea lengua vehicular en la escuela, el cumplimiento de las sentencias judiciales o la neutralidad de las instituciones catalanas. Lo que piden es algo tan razonable como ser escuchados y participar de ese diálogo, porque si solo están los independentistas, si no están todos, no habrá reencuentro.