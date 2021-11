Volvemos a las cifras de alarma con un incremento de casos justo cuando nos acercamos a fechas de máximo contacto social como la Navidad. Los expertos reiteran que la vacuna es vital para frenar la Covid, pero un 24% de europeos no está inmunizado y el peligro es de 500.000 muertes más, según la OMS. Parece que no entendemos que no hay tregua.