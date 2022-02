Horas críticas en Ucrania, tras el bombardeo por parte de Rusia. Una guerra que no será solamente económica, informativa y psicológica –como ya lo estaba siendo–, sino que ya ha bajado hasta el cuerpo a cuerpo. El Kremlin movilizará a reservistas y Ucrania entregará armas a civiles. No hemos aprendido, la pandemia no ha servido de nada.