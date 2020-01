Igual no sabes qué es eso de Davos. Algo habrás escuchado o leído estos días, pero de ahí a saber que es una localidad alpina, hay un trecho. Davos, en los Alpes, fue durante los dos últimos siglos una afamada ciudad-balneario gracias a un clima propicio para curar enfermedades como la tuberculosis. Hoy la comuna de Davos situada en la parte oriental de Suiza acoge durante todo el año a miles de montañeros y esquiadores y dispone para ello de unas soberbias infraestructuras turísticas.

Igual tampoco sabes, aunque te puede sonar, que en enero, todos los años desde hace tres décadas, se celebra un foro de empresarios e intelectuales propiciado por un profesor alemán, economista e ingeniero, de nombre Klaus Schwab. El encuentro ha alcanzado tal fama que las personalidades más poderosas del mundo, sin excepción, sean políticos, directivos o pensadores, han sido ponentes del Foro de Davos, que ha pasado a llamarse Foro Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés. Los informes que surgen del foro marcan ese año la agenda mundial, por no hablar de la relevancia de los acuerdos, muchos no públicos, que se pergeñan esos días en Davos.

Igual has estado despistado y no sabes que este año, la semana pasada, han asistido al Foro de Davos personas muy diversas y aparentemente irreconciliables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la niña sueca, la activista del clima más famosa del mundo, Greta Thunberg, pero también los máximos ejecutivos de empresas que compiten sin miramientos como Google, Apple o Microsoft. Y hasta nuestro presidente, Pedro Sánchez, no quiso perderse la tribuna más codiciada del mundo, compartiéndola –esta vez sí– con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Igual, aunque es perdonable, no sepas que en esta edición del Foro de Davos no se ha hablado de otra cosa que no sea la llamada reinvención del capitalismo. Hace unos meses la asociación americana de empresarios (American Business Roundtable) abogó por una nueva forma de entender la gestión empresarial: menos afán por contentar a los accionistas con el dividendo y más por pensar en otros agentes de interés como son los trabajadores y las comunidades en las que actúan las grandes corporaciones.

Aunque las estadísticas oficiales de las últimas décadas nos demuestran que la economía de mercado ha traído a los países que la han acogido grandes avances en términos de riqueza, empleo y bienestar social, ahora se antoja imprescindible dar un paso más. La crisis del 2008 trajo una brecha social que no se cierra por más que pasen los años, y los asistentes al Foro Económico Mundial han concluido que urge una actividad concertada de empresas e instituciones para evitar que nadie se quede atrás.

Bajo las siglas ESG (Environmental, Social and Governance) se resume una nueva gestión empresarial que piensa en el clima, apuesta por la diversidad, lucha contra la corrupción, defiende los derechos de los trabajadores y garantiza que las empresas sigan siendo herramientas para el bien común. Y, aunque igual no lo sabes todavía, lo hablado en ese recóndito lugar de Suiza será bueno para ti.