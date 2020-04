Bodas pospuestas, reuniones aplazadas, negocios y proyectos que se han quedado en el aire… nadie sabe cómo despertaremos de esta hibernación, cómo será el mundo pospandemia. Y desde luego, hacer predicciones ahora resulta complicadísimo porque el tsunami del coronavirus sigue avanzando y sigue llevándose por delante muchas vidas, impactando en muchas economías y arrasando países que hasta ahora eran motores de la economía, como el caso de Estados Unidos, que está empezando a saber de qué va esto del coronavirus.

No, no tenemos ni idea de cómo va a acabar esto y lo peor, cuándo va a acabar. Y no hay peor compañera en este impasse de espera que la incertidumbre. Muchos pequeños negocios que hacen números cada día, con el calendario en la mano, temiendo no poder volver a levantar la persiana de su local. Trabajadores que se han quedado en casa no saben por cuánto tiempo.

El Imperial College de Londres, el instituto que hizo entrar en razón a Boris Johnson obligándole a rectificar sus medidas de prevención, ha calculado cuántas vidas hemos salvado aquí, en España, quedándonos en casa: 16.000. Y visto así, pensando en esas 16.000 personas con sus sueños, sus proyectos, sus familias, sus vidas, que han logrado burlar al virus, hace pensar que todo esto merece la pena.

Insisto, 16.000 vidas solo en España, una de ellas podríamos ser usted o yo. Y es para reflexionar. Hay un debate estos días entre salud y economía, economía y salud. ¿Cuál es el equilibrio perfecto para que esto no suponga la bancarrota de muchas familias y al mismo tiempo no ponga en riesgo la salud de miles de personas? Sinceramente creo que no hay ningún tipo de equilibrio y la balanza solo logra decantarse por una cuando la enfermedad te toca de cerca.

Cuando ves que alguien que estaba bien, con sus cosas pero razonablemente sano, de repente cae en barrena y acaba luchando por su vida, de un día para otro. Cuando personas mayores mueren solas en residencias y hospitales, cuando mujeres esperan angustiadas cada día en su casa la llamada del médico para que les cuente cómo está su pareja porque no pueden ni siquiera acercarse al hospital.

Ese mismo informe del instituto británico asegura que de no haberse decretado el confinamiento y el cierre casi total, ahora mismo estaríamos hablando de 24.000 muertes en España. Ya está resultando suficientemente doloroso asumir que cada día mueren en España en torno a 800 personas por esta enfermedad como para incrementar esa cifra.

Alguien hablaba de velocidad y de verdad. Creo que falta tiempo para que podamos saber cómo terminará esto. Solo espero que la cifra de muertes se reduzca poco a poco. Cómo saldremos después, si de verdad habremos o no aprendido algo de todo esto, dependerá solo de nosotros. De nadie más.