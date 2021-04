Esto no es un chiste: hace un mes nos contaron que la vacuna de AstraZeneca era para menores de 55 años; una semana después, que para menores de 65; hace 15 días, que para nadie; la semana siguiente era para todos; esta anterior, que únicamente para los mayores de 60 y lo que depare la semana que viene todavía es un misterio insondable. Y esto otro tampoco tiene gracia: en algunos lugares, los ciudadanos rechazan la citada vacuna por miedo a no sé muy bien qué y huyen despavoridos como si una maldición bíblica fuera a caer sobre ellos con una hipodérmica en la mano.

La suma de estos dos despropósitos nos daría para rememorar el camarote de los hermanos Marx si no fuera porque esta noche no hay ópera, los hospitales y UCI vuelven a estar al límite y los cementerios no paran de recibir nuevos inquilinos.

En tiempos convulsos, los mensajes deben ser claros y rotundos. Y con respecto a AstraZeneca no han sido ni lo uno ni lo otro. Las autoridades sanitarias han permitido un alarmismo desmesurado y han sido incapaces de atajar la peligrosa verborrea consiguiente. Los ciudadanos tampoco hemos estado a la altura; ese miedo atávico al pinchazo deja entrever un ramalazo profundamente egoísta, pone en duda nuestra mayoría de edad, cuestiona el nivel intelectual que se nos presupone y no nos hace mejores que nuestros políticos, por indignantes que veamos sus comportamientos.

El tiempo nos dirá que los problemas de esta vacuna son iguales o menores que los de cualquier otro medicamento, o incluso que el provocado por el picotazo de una avispa, como he leído por ahí. Hay que vacunarse con la que sea y lo más pronto posible. Por el bien de uno y la seguridad de todos. 100.000 españoles ya no podrán hacerlo.