Alonso ha vuelto, a Alpine aún se le espera

La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ha sido tan ilusionante como anticlimática. Abandonar a mitad del GP de Bahréin no es lo que esperaba, lógicamente, ni lo que deseaba, pero aunque hubiera acabado tampoco habría generado mucha más ilusión.

A mitad de carrera, justo cuando el asturiano estaba a punto de acabar, recibí un whatsapp de alguien que comparte con el bicampeón del mundo de Fórmula 1 su pasión por el Real Madrid: "De Castro, ¿esto es todo lo que da el coche de Alonso?". Y este es el problema de base.

Esta vez han sido los frenos, pero podría haber sido la batería, o la falta de motor, o de tracción, o la dificultad para encontrar temperatura en los neumáticos... Lo cierto es que el Alpine A521 no está rematado. El propio Alonso lo dice, no soy yo: "Me falta tiempo en el coche". Estos dos años fuera del paddock le han impedido estar encima del diseño de este coche y sobre todo adaptarse a un coche al que aún no le ha cogido por la mano.

Pero que no cunda el pánico: quedan muchas carreras. Quizá en unos meses estemos viendo, como ya barrunto, a Alonso luchando por estar en el 'top 10' como objetivo mínimo, vista la igualdad extrema que hay este año. Sólo hace falta un poco de paciencia.

Así que, Raúl y todos los que leáis esto: no os deis de baja de DAZN o de Movistar, que Alonso ha vuelto y Alpine, eventualmente, aparecerá.