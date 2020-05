La cifra de fallecidos por la Covid-19, gracias al inmenso esfuerzo colectivo, con el de los sanitarios en primera línea, desciende cada día. Pero mientras volvemos a caminar al sol, muchas personas fallecen y, además, miles de ‘muertos invisibles’ no existen en las estadísticas. Mientras no se decrete luto oficial, los que recogen los cómputos y los que no, están invisibilizados de algún modo, aunque su familia y allegados, y toda la sociedad, les lloremos.