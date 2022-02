Vivir en Ucrania

Hace tres o cuatro años fui invitado a dar dos conferencias en una universidad antigua de Kiev. Recuerdo que era una universidad clásica, de paredes envejecidas, pupitres desvencijados, pero con un olor a madera vieja que recordaba mucho la cultura que sin mucha gloria almacenaba. Era muy poco lo que entonces sabía de Ucrania, creo que el único país de Europa junto con Bielorrusia que todavía no conocía.

Y la impresión que me llevé al llegar y me llevé al marcharme fue excelente. La gente era muy amable y el interés que mostraban los centenares de personas de todas las edades que siguieron mis charlas y coloquios, excelente. Dos intérpretes tradujeron mis palabras. uno al ucraniano y otro el ruso que, según me explicaron, era el que se hablaba en una buena parte del territorio.

Muchas personas que me abordaron antes y después para formularme preguntas me sorprendieron ante el interés que mostraban por saber realmente lo que ocurría en otros países. Hacía mucho que Ucrania ya no era miembro de la Unión Soviética, pero a diferencia de otras repúblicas sometidas al paraguas de Moscú, la gente todavía parecía poco ducha en el disfrute de la libertad que había conseguido.

Rusia seguía inquietando, reconocían la dependencia y les asustaba. Estos días, entre tantas noticias de tropas amenazándoles y continuas alusiones a una guerra probable, he recodado algunas de aquellas conversaciones. Y me imagino lo mal que lo estarán pasando, viendo cómo sus problemas sociales aumentan mientras crece el peligro de verse enfrascados en un conflicto (al que en buena medida son ajenos), que de momento les mantiene bajo una fuerte tensión y en el próximo futuro amenaza sus vidas.