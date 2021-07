Traspasando la pantalla

El consumo de la televisión en nuestro país está cambiando y lo está haciendo a pasos agigantados. Ocurre con la música y los espectáculos, y las redes sociales tienen mucho que ver. ¿Lo bueno de todo esto? Que la televisión, poco a poco, se está sabiendo adaptar a lo moderno: están explorando nuevos campos y, al margen de las pantallas de emisión, se están explotando nuevos negocios paralelos para los programas.

¿Cuántas veces has soñado con poder visitar un plató de televisión? ¿Alguna vez has querido colarte en el decorado de tu serie favorita? ¿Has fantaseado con conocer en persona a tus ídolos televisivos y con hacerte una foto con ellos? Si los museos de cera (algo muy kitsch) tienen su público… ¿cómo no lo van a tener los museos o espectáculos televisivos?

El poder de la televisión sigue siendo insuperable y traspasa –sin ningún tipo de dudas– la pantalla. Un buen ejemplo de ello es lo que han hecho las chicas de Drag Race, que me parece una auténtica fantasía y más si tenemos en cuenta que este programa no se emite en abierto.

El concurso de drag queens de AtresPlayer Premium puso este jueves a la venta las entradas para Gran Hotel de las Reinas: un espectáculo de cabaret que contará con todas las participantes del talent show y que, aún con el programa a mitad de su emisión, ya está vendiendo un montón de localidades.

Esto es como lo de ir a un concierto de OT. ¿A que también te gustaría jugar con tus colegas a Ahora Caigo? ¿Visitar el plató de Friends? ¿Entrar en el confesionario de Gran Hermano o sentarte en la silla de los de Sálvame o en la de los coaches de La Voz? A mí me encantaría convertirme por un día en concursante de Humor Amarillo o del Gran Prix.

Hay tele para rato, no va a morir nunca, pero hay que adaptarla. Deberíamos explotar aún más su versatilidad.