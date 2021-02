La Super Bowl de Blas Cantó

Hay dos eventos en el año que me producen muchísimo interés porque me fascinan y me vuelven loco. Son citas ineludibles en mi calendario: la Super Bowl y el Festival de Eurovisión.

Espectáculos enormes, llenos de luz, color, decibelios y buenas dosis de ‘horterismo’. Yo soy de esos: de los que aplauden un buen ‘chow’, de los que prefieren los castillos de fuegos artificiales y los excesos antes que una balada melancólica cantada al piano con una luz tenue y mucho humo… Estoy triste.

Tengo muchas ganas de, en el mes de octubre de 2022 y si el virus ya nos lo permite, ver a The Weeknd en directo en nuestro país, pero también tengo que decir que, a sabiendas de que es un artista impresionante con una voz única, su actuación el pasado domingo en el medio tiempo de la Super Bowl me defraudó. Su ejecución y carisma son perfectos y su voz sonó más que afinada, pero el resultado final no era lo que esperaba. Para un espectáculo de tal magnitud prefiero esperpentos como los de Lady Gaga o Katy Perry. Lo mismo me pasa con Eurovisión.

Blas Cantó, a quien sigo desde hace años, es uno de los artistas españoles que conozco con más proyección, más tablas y más magia en la voz. Lleva años preparándose para ser el representante de TVE en Eurovisión y, por fin, después de la fallida edición de 2020, este año podrá regalarnos una actuación épica, pero con una canción que aún sin haberse elegido, según el clamor eurofán, no tiene opciones para ganar. Hay dos opciones sobre la mesa: una balada preciosa y un tema más actual con toques country y un estribillo que, para algunos, abusa de la técnica del falsete. Yo me quedo con lo moderno, pero en Twitter gusta más la balada. Será la elegida y el día después, como pasó con la Super Bowl, nos lamentaremos de no haber hecho gala del "más es más".