Miley Cyrus y The Weeknd brillan en la Super Bowl con sus estilismos de Alta Costura

Anoche se celebró una de las ediciones de la Super Bowl más complicadas de todas. En un contexto marcado por el coronavirus, todos los ojos estaban puestos en la actuación del preciado Halftime Show.

The Weeknd fue el encargado de amenizar el descanso del partido y seguir entreteniendo a los espectadores, utilizando por primera vez las gradas como escenario —en lugar de el campo— para respetar los protocolos impuestos por la Covid-19 y aprovechando así la ausencia del público.

El cantante se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a su estilismo creado porGivenchy, que le hizo brillar gracias a los miles de cristales de rubíes que tenía bordados en la chaqueta. Esta fue obra del trabajo laborioso de cuatro artesanos que colocaron las piezas una a una y llevó cerca de 250 horas de trabajo.

"Vestir a una modelo en tu pasarela consiste en hacer que tu visión cobre vida de la forma en que la imaginas en su totalidad, mientras que vestir a un músico se trata de abrazar el personaje que crea sin dejar de ser fiel a tu propia visión de marca, y encuentro fascinante buscar ese equilibrio. Después de algunas llamadas, rápidamente nos alineamos en que haríamos la versión de Givenchy de su estilo característico de los años 70", confesó el diseñador de la maison francesa.

Acompañando a la americana del color característico de The Weekend, el look estaba formado por una camisa negra con unos elegantes pantalones de traje del mismo tono, una corbata fina, unos guantes de cuero, un cinturón con hebilla G —haciendo referencia a la inicial de Givenchy— y unos zapatos bitonales en color blanco y negro, al más puro estilo de Michael Jackson, el cual fue muy recordado durante la jornada en las redes sociales.

La actuación fue acompañada de un acto reivindicativo. Al igual que hizo el cantante en sus últimas apariciones públicas, los bailarines llevaron la cara vendada con el fin de reivindicar y reflejar "la cultura absurda de Hollywood y la gente manipulándose a sí misma por razones superficiales de complacer y ser validado", como explicó el cantante.

Por otra parte, Miley Cyrus fue la encargada de ocuparse del Pre-Show con invitados de lujo: Joan Jett y Billy Idol, en un miniconcierto en el estadio. La increíble voz rasgada de la que fuera Hannah Montana fue acompañada de un vestuario a la altura, firmado por Gucci.

El look de Cyrus recordaba a los jugadores que iban a enfrentarse después en ese mismo campo, con un crop top oversize personalizado, bordado con unas lentejuelas negras y fucsias, con su nombre a la espalda. acompañándolo llevo unos pantalones capri blancos que también llevaban bordados con lentejuelas blancas con brillos en los mismos tonos en el lateral, además de unos zapatos de tacón negros, blancos y plateados.

Pero este no fue el único estilismo que nos tenía preparado Cyrus, la cantante apareció con traje de animadora —también creado por Gucci— compuesto por una falda de tablas y top de escote cruzado sobre el que aparecían las letras FTW (For the win, por la victoria en inglés) volviendo a jugar con los colores negro y fucsia.

Horas antes vimos a Miley con un estilo más casual de la casa italiana, con una camiseta verde, unas botas altas y unos shorts vaqueros de la colaboración con Doraemon, el cual traía al mítico personaje grabado en la parte trasera.

Sin duda se produjo un gran despliegue del mundo de la moda por parte de los dos artistas con diseñadores de alto nivel, a la altura de toda la relevancia en el mundo de la música que han tenido durante este año y el anterior.