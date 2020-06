El primer gran éxito mundial de Rosalía

Recuerdo a la perfección cómo cuando, siendo un niño, descubrí a Enrique Iglesias. Me encantaba su música, sus canciones eran temazos y, por lo que veía en internet, el chico lo petaba en todas partes menos en nuestro país. Su apellido (que, como su lunar, lo eliminó de la portada de alguno de sus discos) parecía jugar en su contra y su exposición mediática nunca remó a favor en lo que se refiere a su carrera como cantante.

Algo parecido ocurre con Abraham Mateo. El andaluz podría ser perfectamente el Justin Bieber español de no ser por lo mucho que nos gusta hacer memes y ridiculizar a nuestra gente. Abraham Mateo es un artistazo 10 y verle en directo es una pasada.

"En España somos muy listos para algunas cosas y muy tontos para otras cuantas. La música es una de ellas"

Lo de Rosalía es diferente: lo peta mucho en España, está en boca de todo el mundo, pero... internacionalmente se empeñan en decir que nadie la conoce. ¿No os parece que en ocasiones nos alegramos más de las malas noticias ajenas que de las buenas?

La suerte de Rosalía podría estar a punto de cambiar otra vez, y es que la catalana ya puede comenzar a callar las bocas de todos aquellos envidiosos que dicen que no canta, que no se la entiende o que nadie la conoce más allá de Andorra. Rosalía, por fin, ha conseguido entrar en el Billboard Hot 100, la lista de éxitos más importante de Estados Unidos. Y no es tarea fácil.

TKN, su single con Travis Scott, ya es número uno en España, pero es que, gracias a este tema, Rosalía ha logrado su primer éxito en América en una lista no latina. Y como 30 millones de reproducciones y un puesto 66 en Billboard no se consiguen todos los días, quería dejar plasmada esta reflexión para que sepáis qué responder cuando alguien os diga que a Rosalía no la conocen más allá de Andorra.

