La música en Youtube

No sé el tiempo que debo llevar escribiendo todos los viernes estas líneas en esta querida cabecera, pero pocas veces me habré mostrado tan feliz. Los que me leéis habitualmente sabéis que en (muchas) ocasiones utilizo mi espacio para criticar (siempre con cariño) las, a veces, estúpidas acciones, reacciones o inacciones de la industria musical española. Hoy… ¡me tienen contento!

Promusicae, la entidad que agrupa a la mayor parte de las empresas que se dedican al negocio de las canciones, ha dado un paso adelante y ha abierto los ojos para rendirse a lo que, los que amamos la música, llevamos años pidiéndoles: las visitas en Youtube contarán a partir de ahora en las listas de ventas.

El consumo de la música, al igual que el de la televisión, el cine, etc., ha cambiado enormemente en los últimos 20 años. A un joven le regalas hoy en día un disco y, salvo que sea un nostálgico de lo vintage o un coleccionista de lo físico, probablemente ni sepa qué tiene que hacer para reproducirlo o, en el mejor de los casos, no tendrá un reproductor para poder escucharlo.

Basta de decir que ya no se vende música: el paradigma ha cambiado, pero la música es eterna. Ahora se consume en streaming, en Apple Music, en Spotify… ¡y en Youtube! Aunque el portal de vídeos no nació con la intención de ser una plataforma para escuchar música, la realidad es que muchos usan las posibilidades que ofrece este gigante de lo audiovisual para amenizar sus fiestas, crear playlists o embobarse viendo videoclips.

Somos, después de Alemania, el segundo país europeo en adoptar esta medida, que ya estaba en vigor en Estados Unidos y el Reino Unido. Nuestras listas de éxitos dejarán de ser ridículas y a partir de hoy serán más justas, reales y sorprendentes. Las reglas del juego cambian y adaptarse siempre es algo positivo.