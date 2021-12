Un estreno de circo

Hoy es un día superespecial: hoy vuelvo al teatro, hoy tengo más nervios que nunca, más responsabilidad que nunca y más ilusión que nunca.

Fue el pasado viernes cuando Madrid Circus Festival abrió sus puertas al público en el madrileño Espacio Delicias, pero será hoy, esta misma tarde, cuando se colocará la alfombra roja, cuando los flashes de la prensa captarán a los famosos posando sobre ella y cuando tanto yo como mis compañeros estaremos nerviosos como flanes mostrando a los medios el espectáculo que con tanto cariño y tesón llevamos semanas preparando.

Madrid Circus Festival es el nuevo espectáculo para esta Navidad de los responsables de títulos como Ghost, The Hole X, Kinky Boots o El guardaespaldas. Es un show en el que, como si de un viaje en el tiempo se tratara, se rinde homenaje a las grandes leyendas del circo de los años 20. Es un momento para reflexionar, para disfrutar, para crear y crear.

Con un guion escrito por mi admirado Álex O’Dogherty y bajo la dirección de Gabriel Chamé, en este espectáculo, que ya durante el puente ha hecho las delicias de niños y mayores, un montón de artistas se suben al escenario para hacer números imposibles, mágicos y desternillantes. Acróbatas aéreos, trapecistas, forzudos, payasos… Todo el mundo del circo tiene su cabida en esta nueva representación de la que soy un maestro de ceremonias muy orgulloso.

Han pasado 14 años desde la primera vez que me subí a un gran escenario como coprotagonista del musical High School Musical y gracias a Madrid Circus Festival he vuelto a sentir la misma emoción, las mismas ganas y la misma satisfacción al recibir el aplauso del público. Si podéis… no os lo perdáis. Números espectaculares para mayores y pequeños y un mensaje de esos que a todos nos calan hondo. Estamos hasta el 9 de enero. Os espero.