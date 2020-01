Regresos, despedidas y demás

Acabamos de poner el cierre a un año musicalmente fantástico. Si algo ha marcado mi 2019 musical, ha sido el regreso de las Spice Girls como cuarteto. Mel B, Mel C, Emma y Geri volvieron a salir de gira por el Reino Unido y arrasaron vendiendo todas las localidades de los 13 espectáculos que ofrecieron en grandes estadios como Wembley. Fui a cuatro de sus conciertos y aún me quedan ganas de más. Incombustibles.

El retorno de los Jonas Brothers fue otro regalazo; Shawn Mendes y Camila Cabello nos hicieron gozar con su éxito Señorita y Ariana Grande también tuvo lo suyo con 7 rings. Con Maluma, Yatra y la música latina consolidada en el mundo, 2019 pasará a la historia como el año en el que, por fin, Mariah Carey logró que su All I Want For Christmas fuese número uno en la lista Billboard, la época en la que Billie Eilish conquistó al mundo entero y los 365 días de Rosalía.

El año que empieza será también el de Extremoduro, que se despedirá de los escenarios con una gira de conciertos que ya cuelga el cartel de entradas agotadas. 2020 será cuando La Oreja de Van Gogh regrese con un nuevo disco bajo el brazo y se tengan que medir en las listas con las novedades que publicarán desde Pablo Alborán hasta Lady Gaga pasando por Pearl Jam, The Killers, Green Day, Bon Jovi o Red Hot Chili Peppers. Escucharemos lo nuevo de Alicia Keys, Cardi B y el esperado segundo disco de Dua Lipa. Regresarán Meghan Trainor, Ke$ha y puede que hasta Ozzy Osbourne, pero ninguno eclipsará lo nuevo de Rihanna.

Este año será el de Justin Bieber, cuyo disco dará mucho que hablar en breves. Y aunque hoy también Bisbal estrena canción, mi 2020 sonará más a las campanas de la boda de Chenoa.