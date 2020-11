¿Te pondrías las primeras vacunas?

Ahora que tenemos el plan de vacunación contra el coronavirus a la vuelta de la esquina, resulta que un 47% de españoles no se la pondría inmediatamente. El dato es del último CIS, que ha aumentado el porcentaje frente al de septiembre. Me da que en marzo, con la que teníamos encima, solo había cuatro que decían que la vacuna no se la pondrían ni locos. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Una gestión de lo más confusa. Antes sabíamos que estábamos confinados y no había más leches. Ahora puedes estar de terracita en una acera y que en la de enfrente haya un control como el de cuando van a capturar a ET.

Sí, lo de la pandemia es muy complicado y cualquiera al frente habría metido la pata. Por eso se puede disculpar la primera ola, pero la segunda ya no. Aquí nos la han jugado todos. Sánchez el primero, que ha pasado de comparecer cada dos minutos llamando a los periodistas por su nombre a enviar cartas para justificar pactos injustificables con Bildu. Su Ministerio de Sanidad un día dice que ya hemos pasado lo peor y al otro, todo lo contrario. Con Fernando Simón pasa lo mismo, que es funcionario o icono pop según le da. Y luego está el triunvirato de ministros de Podemos que han hecho cero cosas desde que empezó toda esta movida. Bueno, el vicepresidente tuitear memes, Garzón cambiarse la foto de Instagram e Irene Montero recomendar la serie Veneno.

Lo bueno para ellos es que las culpas quedan repartidas entre partidos ahora que la gestión es de las comunidades, que todos han puesto en marcha restricciones que cuesta tener claras. Tu ciudad puede tener el cartel de abierto o cerrado según el día, o que de noche te contagies, pero por la mañana yendo a currar en el transporte público a tope tengas la misma inmunidad que cuando vas de compras. Un caos que ha hecho que la sociedad le pierda miedo al virus. Si las normas no son claras, la pandemia tampoco será para tanto, ¿no?

Hay otro dato sorprendente en el último CIS y es que el PSOE volvería a ganar las elecciones con la misma distancia con el PP. Podemos sufriría bajas, crecerían Ciudadanos y, para tristeza de la democracia, la ultraderecha de Vox. No hacen falta muchas encuestas para ver que en la calle ya quedan pocos contentos con la gestión de los políticos de la pandemia. Sin embargo, se volvería a votar lo mismo, igual porque se da por hecho que no hay otra opción.

Sabemos que nuestros políticos, por mucho que metan la pata, siempre se quedan, así que nosotros hemos acabado por convencernos de que son lentejas. No lo son, pero los dirigentes seguirán creyéndose inmunes mientras las respuestas sean las mismas en el CIS. Para que cambien tenemos que ponernos todos la vacuna contra otro virus letal: el de la resignación.