El PP y Ozores

Imagínense que una barca navega a la deriva y en el momento en el que, tras pasar un calvario, sus tripulantes se percatan de que se acercan a tierra, en lugar de motivarse y remar para acercarse a la orilla, se lían a guantazos entre ellos para ver quién se sienta el primero en el bote. Todo ello ante la mirada atónita de los de salvamento marítimo, que acuden contrariados a socorrerles sin saber muy bien cómo actuar en el rescate.

Esta narración, que es más propia de una comedia de Ozores que de una historia real, la está viviendo el principal partido de la oposición. Cuando sus líderes empiezan a vislumbrar que pueden ser alternativa de Gobierno, en vez de aferrarse a una estrategia que les ayude a alcanzar su objetivo, se enzarzan entre ellos. Así, en lugar de iniciar un debate serio sobre la situación actual, que no es fácil, aparece un Casado que no quiere perder el poder en el PP de Madrid; una Ayuso que pelea por lo mismo y que se siente legitimada para ello; un Egea y un MAR [Miguel Ángel Rodríguez], que no pierden la ocasión de maniobrar, y un Almeida, que habla de primeros y de últimos, pero que también se sube al carro.

El que lo haga será el que más posibilidades tenga de gobernar. Seguro. Pregunten a Rajoy

El impacto negativo de estas tensiones ya se están empezando a acusar en las encuestas en un contexto, en el que mientras en Europa se debate sobre suministros, en España, el Gobierno también está a la gresca. Llegados a este punto y de cara a las elecciones, yo recomendaría al que me quiera escuchar que en lugar de polemizar siga los preceptos de aquel viejo proverbio chino que rezaba así: "Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo". El que lo haga será el que más posibilidades tenga de gobernar. Seguro. Pregunten a Rajoy.