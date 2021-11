Angelina y Letizia comparten el eco-placer de repetir

Son muchos años de vestidos en el fondo del armario sin ver la luz. Afortunadamente el lado frívolo y vistoso de celebrities y royalties avanza de forma más inteligente y consciente. Angelina y doña Letizia me sirven de ejemplo. La primera acaba de lucir vestido asimétrico con capa. Un estilismo que me recuerda a otra época. A 2017, cuando Doña Letizia, lució el suyo de Stella McCartney (otra comprometida). Entonces estos vestidos fueron el boom. "La repetición es lo mejor de la vida" como dice Marta D. Riezu en su libro "La Moda Justa".

¡Qué tontería no repetir! Además, de no suponerles problema alguno copiarse vestido-capa ambas tienen un mensaje. Promover, sin vergüenza, una moda más sostenible. Y que las prendas tengan una vida; no un solo uso. Un diálogo saludable y de esperanza para mejorar esta cifra: "usamos solo un 20% de lo que tenemos en el armario".

La promoción de la recién estrenada película de Jolie: Eternals le ha servido como plataforma para reivindicar la moda circular. La que apuesta por la reutilización o el reciclaje para dejar de contaminar con el 10% de las emisiones mundiales de gases efecto invernadero que genera anualmente la industria de la moda.

Así, estos días hemos podido ver a sus hijas dando vida a vestidos de otras alfombras rojas. En Los Ángeles, Zahara ha lucido un espectacular vestido-joya de Elie Saab de los Oscar de hace siete años. Y en Londres Shiloh, un vestido estampado de Dior, que Angelina había llevado en 2019 en la promo de la película 'Maléfica'.

Zahara Jolie-Pitt y Angelina Jolie con el mismo vestido. GTRES

"Recuperar prendas de otra época se considera moda vintage y parte de la moda circular. Una moda que no atiende a tiempos de pasarelas ni tendencias, sino que forma parte de nuestra vida por el diálogo que tenemos con ella" nos recuerda Nuria Neira, autora de "La nueva era de la moda".

Sin ser ocasiones aisladas Letizia también aprovecha sus apariciones para calar mensaje. No olvidemos que más allá de tendencias, la moda es el arte de expresar. Y desde septiembre no para de dejarnos perlas. Al vestirse de Sofía con pequeñas modificaciones, en un conjunto de estampado floral de hace 40 años, nos habla del upcycling. El reciclaje que aporta al objeto de origen mayor valor. Al vestirse de bambú 100% nos habla de nuevos materiales eco. Y al repetir en los recientes Premios Planeta, con un Felipe Varela de 2018, nos habla del eco-placer de repetir.

De la misma forma, que su coetánea Kate Middleton, lleva tiempo tratando de calar mensaje en la sociedad inglesa gota a gota y en verde esperanza, como el vestido que acaba de repetir en una declaración de intenciones.

Según la psicóloga Pilar Guerra, la influencia social es la presión que nos ha llevado a sentir que “repetir” es símbolo de ineficacia. Un paradigma que nos limita. Cuando en realidad repetir es que lo hemos hecho bien”.

¿Te apuntas al eco-placer?