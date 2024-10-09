Amazon Prime Day 2024 en directo: las mejores ofertas para ahorrar en tiempo real

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Segundo día de descuentos en tecnología, hogar, belleza o moda en Amazon. Una oportunidad única para comprar tus productos favoritos mucho más baratos de lo habitual.

Los expertos ahorradores lo saben: ya no hay que esperar hasta Black Friday para que la cesta de la compra sea más barata. Desde hace varios años, Amazon nos sorprende con la celebración de su Prime Day de octubre, un evento exclusivo para sus suscriptores donde podemos adelantar las compras del Viernes Negro con descuentos muy interesantes en todas las categorías del marketplace.

Este evento, que se conoce como Fiesta de Ofertas Prime, se celebra los días 8 y 9 de octubre y permite a los miembros Prime conseguir interesantes promociones en productos del hogar, dispositivos tecnológicos y otros productos que merecen la pena comprar con descuento.

Pero, ¿cuánto duran las ofertas del Prime Day? Estos descuentos estarán activos durante 48 horas o hasta que se agote el stock, por lo que es recomendable no dejar para el final ese chollazo que hemos visto. En 20deCompras vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de las ofertas para que no se te pase ninguna en este Amazon Prime Day 2024. ¡Te esperamos!

¿Qué es el Prime Day de Amazon de otoño?

Aunque cada vez son más los usuarios que no se pierden esta campaña, aún hay quienes tienen dudas de cómo funciona la Fiesta de Ofertas Prime. Sirviendo como adelanto a los descuentos del Black Friday, este periodo comercial lanza numerosas ofertas y descuentos prioritarias o exclusivas durante dos días non-stop para los suscriptores de su servicio Prime.

Durante estas dos jornadas, que este año coinciden con el 8 y 9 de octubre, el gigante de las compras online lanza ofertas en muchos de sus artículos más vendidos, como ordenadores portátiles; smartphones de marcas tan conocidas como iPhone, Samsung o Xiaomi; o en productos del hogar, como pastillas del lavavajillas de Finish o pañales de Dodot. Sin embargo, entre los favoritos siempre suelen estar los Kindle, Echo o Fire TV y el resto de dispositivos de Amazon, y es que suelen estar a mitad de precio.

¿Qué días se celebra la Fiesta de ofertas Prime?

Aunque la mayoría relacionamos el Prime Day con el inicio del verano, desde hace tres años Amazon ha apostado por celebrarlo en otoño. En concreto, en el mes de octubre, aunque la fecha ha ido variando, aunque siempre ha estado cerca del 12 de octubre. Este año, por ejemplo, tiene lugar entre el 8 y el 9 de octubre, dos días en los que los clientes Prime podrán acceder a ofertas exclusivas en tecnología, hogar, belleza, moda y mucho más.

Amazon Prime Day y el 'phishing'

Tal es la popularidad y la afluencia que tiene este evento que los ciberdelincuentes aprovechan la oportunidad para realizar ataques de phishing. Estos emplean sitios web fraudulentos que se asemejan a los originales para engañar a los usuarios y que estos les compartan datos confidenciales o descarguen malware. Así que hay que prestar atención para evitar las webs que suplantan a la de la plataforma que hoy celebra su Fiesta de Ofertas Prime.

Por ello, hay que saber detectar las ofertas falsas para evitar ser víctimas de estos ataques. Las plataformas de pago externas, conocer alguno de los dominios maliciosos o estar atento a las faltas de ortografía puede librarnos de más de un disgusto.

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En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

00:00 | 10/10/2024

¡Fin de las Ofertas Prime de otoño de Amazon!

La campaña Prime de Amazon ha concluido y, aunque aún es posible encontrar algunas rebajas, tendremos que esperar a Black Friday para disfrutar de los grandes descuentos. Eso sí, no olvides repasar este directo por si aún puedes cazar alguno de los chollazos que han protagonizado estos dos días. Ha sido un placer acompañaros: ¡buenas noches y nos leemos el próximo Viernes Negro (29 de noviembre)!

23:45 | 09/10/2024

Tic, tac... ¡última oportunidad!

En tan solo 15 minutos se acaba el Prime Day, así que, ¡no pierdas la oportunidad de conseguir tus productos favoritos rebajados!

Ofertas de Prime Day AMAZON 13/7/2023 AMAZON

23:30 | 09/10/2024

Audible, para escuchar tus libros favoritos

Vale, no es uno de los descuentos de la Fiesta de las Ofertas de Amazon, pero como tiene un periodo de prueba de 30 días gratis, ¡no hemos podido evitar hablar de Audible! Aprovecha esta oportunidad y disfruta de los audiolibros si gastar un euro.

23:15 | 09/10/2024

Un comedero automático para mascotas por 56 euros

Que a nuestra mascota nunca le falte de nada. Ese es uno de nuestro propósito que poder ver cumplir con este comedero automático con dispensador de 3 litros. Se controla mediante aplicación para que podamos decidir en qué momento disponemos una ración. La cubeta de acero inoxidable garantiza la salubridad.

Permite gestionar de 1 a 10 comidas al día. Amazon

23:00 | 09/10/2024

La freidora de Cecotec por 50 euros

No podemos resistirnos a las ofertas en freidoras de aire. Y menos si nos encontramos con modelos como la Bombastik 6.000 de Cecotec, que hoy cuesta 50 euros. Con seis litros de capacidad, 12 modos prestablecidos y control de temperatura y tiempo, se convierte en una de nuestras favoritas este Prime Day.



Este modelo ofrece 6 litros de capacidad. Cecotec

22:45 | 09/10/2024

Dispositivos Amazon rebajados

Los Prime Day siempre son un momento ideal para conseguir alguno de los dispositivos electrónicos fabricados por el propio Amazon y nosotros ya tenemos fichados los que tienen más descuento:

22:30 | 09/10/2024

La máscara 'top' ventas de Maybelline, por 7 euros

Con más de 46.000 valoraciones, la máscara de pestañas Volumen y Longitud de Maybelline New York es la más vendida de su categoría. Hoy está rebajado un 47% (¡te la llevas por 7 euros!) y, a cambio, conseguiremos una mirada de vértigo con una fórmula ligera y enriquecida con extracto de bambú.

Maybelline New York, Máscara de pestañas Volumen y Longitud Amazon

22:15 | 09/10/2024

El Redmi Watch 3 Active, por 30 euros

Última oportunidad de conseguir el Xiaomi Redmi Watch 3 Active por menos de 30 euros. Este reloj inteligente tiene una pantalla LCD de 1,83 pulgadas, en la que podemos monitorizar nuestra frecuencia cardiaca o más de 100 deportes. ¿Vas a dejarlo pasar?

Xiaomi Redmi Watch 3 Active tiene 100 modos deportivos. Amazon

22:00 | 09/10/2024

Ofertones en superautomáticas

El objetivo de este Prime Day lo teníamos claro: conseguir una cafetera superautomática a mitad de precio. Y, como era de esperar, Amazon ha hecho nuestros deseos realidad. Krups, Cecotec o De'Longhi son algunas de las marcas que cuentan con estos descuentos. ¿Vas a dejarlos pasar?

21:45 | 09/10/2024

Las zapatillas de moda están en Amazon

Si eres 'team sneakers', la Fiesta de Ofertas Amazon es una buena oportunidad para renovar tu calzado o para añadir un nuevo e icónico modelo a tu vestidor. Vans, Converse, Puma... Las mejores marcas de calzado están rebajadas en este evento. ¿Vas a dejarlo pasar?

21:30 | 09/10/2024

El cepillo facial de Foreo: de 150 a 49 euros

No damos crédito a este ofertón que nos hemos encontrado: el cepillo limpiador Luna Mini 2 de Foreo está muy, pero que muy rebajado en Amazon. ¡No lo dejes escapar!

Cepillo facial sónico de silicona de Foreo, disponible en varios colores. Amazon

21:15 | 09/10/2024

¡Un móvil de Redmi por 100 euros!

Equipado con un procesador móvil. Mediatek G88, Redmi 12 brinda una experiencia multitarea eficiente: 4 GB de RAM y almacenamiento de 128, pantalla de 6,79 pulgadas y triple cámara. ¿Por cuánto? ¡Por solo 100 euros!

Xiaomi Redmi 12 4G - Smartphone de 4+128GB Amazon

21:00 | 09/10/2024

Recambios para el cepillo, por 24 euros

El Prime Day es un buen momento para comprar básicos del día a día, como cepillos de dientes o recambios de cabezales, si usamos el eléctrico. El pack de 10 unidades de Oral B Pro Sensitive, que elimina el 100% de la placa bacteriana, está casi a mitad de precio. Así, cada recambio tiene un precio de 2,40 euros.



Este 'pack' incluye 10 recambios. Amazon

20:45 | 09/10/2024

Auriculares inalámbricos al 70% de descuento

Si hay algo que nos encanta de esta Fiesta de Ofertas es encontrar auriculares inalámbricos tirados de precio. Bajo estas líneas te dejamos una selección de aquellos que están rebajados más de un 70%.

20:30 | 09/10/2024

La torre de Hogwarts, de Lego, ¡rebajada!

Millennials, esto os interesa: la lechucería del colegio de magia y hechicería más famoso del mundo está rebajada. Al menos, si hablamos de la torre de Lego que puedes conseguir solo hoy un 34% por debajo de su precio habitual y por menos de 20 euros.

Incluye tres personajes: Cho Chang, Argus Filch y Harry Potter. Amazon

20:15 | 09/10/2024

La fregona definitiva, por 30 euros

Vale que ahora los robots aspiradores (e incluso las escobas verticales) también friegan. Pero nos gusta mantener el control de los resultados. Así que necesitamos herramientas como el cubo de fregona de Vileda con un sistema para escurrir el cabezal muy efectivo. Hoy cuesta solo 30 euros en Amazon.

Esta herramienta consigue un suelo impecable. Amazon

20:00 | 09/10/2024

Tiras de lud LED para el salón

Desde hace algunos años, se han puesto muy de moda: son muy útiles para alumbrar la pared de atrás de la televisión y evitar la fatiga ocular. Ahora es el momento de probarlas: estas de Amazon están a mitad de precio

Muestra colores más naturales, mayor brillo y un rendimiento cromático más rico. Amazon

19:45 | 09/10/2024

Audible, para escuchar tus libros favoritos

Vale, no es uno de los descuentos de la Fiesta de las Ofertas de Amazon, pero como tiene un periodo de prueba de 30 días gratis, ¡no hemos podido evitar hablar de Audible! Aprovecha esta oportunidad y disfruta de los audiolibros si gastar un euro.

19:30 | 09/10/2024

La camita que merece nuestro perro

Con más de 22.000 valoraciones, esta colchoneta para mascotas es una de las más vendidas de Amazon, y no nos extraña. Se trata de una cama ortopédica ideal para cuando nuestros perros se hacen mayores, disponible en varios tamaños y colores y desenfundable para poder lavarla.

Está disponible en varios tamaños. Amazon

19:20 | 09/10/2024

Unas zapatillas Puma por 27 euros

Como lo lees: las Smash V2 de Puma están a mitad de precio, a pesar de ser el modelo más vendido y deseado con más de 85.000 buenas opiniones. ¿Vas a dejar pasar esta oferta?

PUMA Smash V2 L Amazon

19:10 | 09/10/2024

El corrector 'top' de Maybelline, por 6 euros



No hay descuento que tenga este corrector que pase desapercibido para las beauty addicts. Y es que este borrador mágico de Maybelline ofrece una cobertura modulable enriquecida con ingredientes que ralentizan el envejecimiento y ofrecen un acabado uniforme. Así, es nuestro mejor aliado para difuminar ojeras y bolsas, corregir imperfecciones e iluminar el rostro... ¡y todo por menos de 7 euros!



Este corrector ofrece efecto buena cara inmediato. Amazon

19:00 | 09/10/2024

Ser Prime para aprovechar las ofertas

Comienza la recta final de esta Fiesta de Ofertas y todavía podemos aprovechar muchos descuentos. Claro que, para ello, hay que ser Prime. La suscripción tiene un precio de 4,99 euros al mes o 49,90 al año sin permanencia. Pero, si todavía no lo eres, ahora tienes 30 días de prueba gratis para conocer sus ventajas como envíos rápidos y gratuitos. Así, puedes darte de alta en este periodo de prueba para aprovechar los descuentos del Prime Day y que tus compras te lleguen en tiempo récord a casa.



18:50 | 09/10/2024

El juego de cocina de Carote, el más vendido

No sabemos si será por su precioso diseño o porque tiene 11 piezas, el juego de utensilios de cocina de Carote es el más vendido en la categoría baterías de cocina. Hoy está con un 44% de descuento y podemos conseguirla por 72,66 euros.

Este juego incluye 11 piezas. Amazon

18:40 | 09/10/2024

El sérum de vitamina C con 115.000 opiniones

El sérum facial con Vitamina C, E y Ácido Hialurónico de Florence es uno de los productos más famosos del catálogo de Amazon: arrasa entre los usuarios que ya lo han probado y quieren lucir una piel tersa y sin arrugas... ¡y que van a enloquecer cuando sepan que cuesta menos de 10 euros!

Florence Bio Comesi Sérum Facial con Vitamina C, E y Ácido Hialurónico, 60ml Amazon

18:30 | 09/10/2024

El Asus Vivobook, por 329 euros

Aunque requiere de una mayor inversión que otros dispositivos, merece la pena ojear las ofertas en portátiles de este Prime Day. El Asus Vivobook Go está rebajado un 27%. Nos ha gustado esta propuesta por su pantalla de 15,6 pulgadas, su capacidad de 512 gigas o su sistema operativo integrado Windows 11 Home.

Este modelo integra la tarjeta gráfica Intel UHD Graphics. Amazon

18:20 | 09/10/2024

Gafas de sol Hawkers, por menos de 14 euros

Uno de los grandes éxitos de la jornada: las gafas de sol de Hawkers, un ofertón de este Prime Day 2024. El modelo básico One, el más vendido, está rebajado un 66% y nos lo llevamos por poco más de 13 euros. Eso sí, el precio varía según el color, pero todos ofrecen una visión sin reflejos y protección UV400.

Estas gafas son un básico entre los accesorios. Amazon

18:10 | 09/10/2024

Bolsitas para perros, por 17 euros

Un básico para los que tienen perro: las bolsitas que necesitamos para cuando los sacamos de paseo. Este compra en Amazon incluye 60 paquetes de 15 unidades, lo que se traduce en 900 unidades... ¡por solo 17 euros! Además, incluye dispensador con clip. Parece una compra poco habitual en Amazon, pero tienen más de 200.000 valoraciones.

Esta compra incluye dispensador con clip. Amazon

18:00 | 09/10/2024

Una sillita evolutiva para el coche por 120 euros

El modelo más vendido en sillas de coche para niños es este de Babify que hoy está rebajado un 35%. Se trata de un modelo evolutivo válido desde el nacimiento hasta los 12 años, puesto que tiene adaptadores que se van quitando conforme crece el pequeño. Es ajustable 360 grados y cumple con la normativa.

Este modelo está confeccionado con materiales transpirables. Amazon

17:50 | 09/10/2024

¡Hora de probar Amazon Music!

La Fiesta de Ofertas Prime 2024 nos está dejando descuentos muy interesantes. Sin embargo, no hay oferta en móviles ni freidoras de aire que pueda igualar la promoción que ha activado en su servicio de streaming musical: ahora, Amazon Music Unlimited tiene 3 meses de prueba gratis (4 para clientes Prime) para que puedas enamorarte de su catálogo. Merece la pena aprovecharlo, puesto que el periodo de prueba habitual es de solo 1 mes.

17:40 | 09/10/2024

El ratón ergonómico de Logitech, a mitad de precio

El ratón ERGO M575 de Logitech te ofrece un control preciso y ergonómico gracias a su trackball. Este diseño está pensado para relajar la mano y el brazo, permitiéndote trabajar de manera más eficiente. Se conecta fácilmente mediante Bluetooth o USB, abarcando hasta 10 metros de distancia. Hoy está casi a mitad de precio: de costar 59 euros, nos lo llevamos por solo 30.

Este dispositivo es básico para quienes trabajan con ordenador. Amazon

17:30 | 09/10/2024

Un completo kit de minibrochas, por 15 euros

De la marca Real Techniques y con 11 piezas. Así es el conjunto de brochas tamaño viaje que Amazon ha rebajado en su Prime Day. Con más de 6.700 valoraciones y 4,7 estrellas doradas sobre 5, este pack incluye todo lo necesario para conseguir un maquillaje perfecto. Todo por poco más de 15 euros gracias al descuento del 34% del que disfruta hoy.

Este kit incluye 15 brochas. Amazon

17:20 | 09/10/2024

Ofertones en superautomáticas

El objetivo de este Prime Day lo teníamos claro: conseguir una cafetera superautomática a mitad de precio. Y, como era de esperar, Amazon ha hecho nuestros deseos realidad. Krups, Cecotec o De'Longhi son algunas de las marcas que cuentan con estos descuentos. ¿Vas a dejarlos pasar?

17:10 | 09/10/2024

¿Por qué no comprar una secadora?

Más si está rebajada más de 300 euros. Nos referimos a la secadora con bomba de calor más vendida de Amazon, un modelo de AEG que durante el Prime Day cuesta menos de 600 euros. Es perfecta para coladas de 8 kilos, tiene un programa de secado rápido y ofrece tratamiento antibacteriano.

Esta secadora tiene 8 kilos de capacidad. Amazon

17:00 | 09/10/2024

El Redmi Watch 3 Active, por 30 euros

Última oportunidad de conseguir el Xiaomi Redmi Watch 3 Active por menos de 30 euros. Este reloj inteligente tiene una pantalla LCD de 1,83 pulgadas, en la que podemos monitorizar nuestra frecuencia cardiaca o más de 100 deportes. ¿Vas a dejarlo pasar?

Este modelo registra más de 100 modos deportivos. Amazon

16:50 | 09/10/2024

Polo de Tommy Hilfiger por 30 euros

Con un corte slim fit y disponible en varios colores, este polo de Tommy Hilfiger se convierte en un básico de fondo de armario. Este modelo está rebajado un 60% en el Prime Day de Amazon. Tiene detalles de botones en el cuello y la discreta bandera de la marca en el pecho. El tejido de piqué elástico de algodón es muy cómodo.

Este polo está disponible en muchos colores. Amazon

16:40 | 09/10/2024

El cepillo de vapor de Rowenta, por 31 euros

Planchar no nos gusta, pero las arrugas menos, así que debemos apostar por dispositivos pequeños que alisan la ropa en tiempo récord. El cepillo de vapor Rowenta Pure Pop es ideal para quienes necesitan mantener su ropa impecable en cualquier lugar. Con 1300 W de potencia, te ofrece una salida de vapor de 20 g/min, asegurando efectividad en cada pasada. Pesa menos de 1 kilo, se calienta en 15 segundos y es compacto. Además, está rebajado un 37%, un poco más incluso que en la primera jornada del Prime Day.

Este cepillo de vapor plancha y purifica las prendas. Amazon

16:30 | 09/10/2024

Dispositivos Amazon rebajados

Los Prime Day siempre son un momento ideal para conseguir alguno de los dispositivos electrónicos fabricados por el propio Amazon y nosotros ya tenemos fichados los que tienen más descuento:

16:20 | 09/10/2024

Vans al 60% de su precio habitual

¿Que no tienes tiempo de entrar en la noticia de las zapatillas rebajadas? Tranquilo, que te acercamos nuestro modelo favorito con la oferta del 60% que nadie deberíamos dejar escapar: las Vans Ward para hombre y mujer están muy baratas en muchos números y colores.

Vans ward Amazon

16:10 | 09/10/2024

La freidora de Cecotec por 50 euros

No podemos resistirnos a las ofertas en freidoras de aire. Y menos si nos encontramos con modelos como la Bombastik 6.000 de Cecotec, que hoy cuesta 50 euros. Con seis litros de capacidad, 12 modos prestablecidos y control de temperatura y tiempo, se convierte en una de nuestras favoritas este Prime Day.

Esta freidora tiene 6 litros de capacidad. Amazon

16:00 | 09/10/2024

¿Preparados para Halloween?

No solo el Prime Day vive de caprichos y básicos del hogar. También es una buena oportunidad de conseguir todo lo necesario para el próximo evento. Así, Halloween está a la vuelta de la esquina y este disfraz de dinosaurio para adulto nos ha encantado. Ahora te ahorrar 10 euros en su compra.

¿Quién no se anima a celebrar Halloween? Amazon

15:50 | 09/10/2024

Y de Finish a otras ofertas para el hogar

Las pastillas de lavavajillas de Finish son unas de las más populares en esta jornada. Sin embargo, no es la única oferta para el hogar que merece la pena tener en el radar. Que no cunda el pánico: hemos hecho el trabajo sucio y te traemos una selección de los descuentos imperdibles.

15:40 | 09/10/2024

No te quedes sin las Finish

Las pastillas de lavavajillas All in one, de Finish, están entre los productos estrella del Prime Day. Y no nos extraña: el pack de 110 pods cuesta ahora 17 euros, frente a los 29 habituales. Te ahorras 12 euros en un básico de la cesta de la compra.

Consigue hoy este 'pack' 12 euros más barato. Amazon

15:30 | 09/10/2024

Captura tus hazañas deportivas por 50 euros

La popularidad de las cámaras de acción trasciende el terreno deportivo, puesto que son muchos las que las usan para grabar viajes u otras ocasiones. Sin embargo, el deporte sigue siendo su gran campo de acción. Esta cámara, que hoy cuesta 50 euros, se puede sumergir hasta 40 metros y dispone de un gran angular de 170 grados.

Este modelo se conecta con wifi y se puede controlar de forma remota. Amazon

15:20 | 09/10/2024

La máscara 'top' ventas de Maybelline, por 7 euros

Con más de 46.000 valoraciones, la máscara de pestañas Volumen y Longitud de Maybelline New York es la más vendida de su categoría. Hoy está rebajado un 47% (¡te la llevas por 7 euros!) y, a cambio, conseguiremos una mirada de vértigo con una fórmula ligera y enriquecida con extracto de bambú.

Maybelline New York, Máscara de pestañas Volumen y Longitud Amazon

15:05 | 09/10/2024

¡Un robot aspirador por 95 euros!

Corre antes de que se agote: el robot aspirador de Lefant en color blanco está rebajado a mitad de precio las próximas horas... ¡y a las 0.00 horas desaparecerá! No lo dejes escapar, porque es una oportunidad única.

Es ideal para eliminar el pelo de mascota. Amazon

14:55 | 09/10/2024

La moto bien protegida

Ahora que empieza el frío, la lluvia y el viento, debemos proteger nuestra moto de las condiciones climatológicas. Esta funda de Maizjok está siendo una de las favoritas del Prime Day. Tiene un tamaño XL, más de 13.000 valoraciones y cuesta poco más de 13 euros.

Esta funda tiene gran tamaño. Amazon

14:45 | 09/10/2024

Cafetera De'Longhi, al 50%

Que levante la mano quien está deseando tomarse un café. Con esta cafetera de De'Longhi podemos hacerlo como un profesional. Dispone de un depósito de 3 litros, un sistema antigoteo y es compatible tanto con café en grano como con monodosis. ¿Lo mejor? Hoy está a mitad de precio y te la llevas por menos de 140 euros.

Este modelo ofrece 15 bares de presión para extraer el mejor sabor y aroma. Amazon

14:35 | 09/10/2024

Un comedero automático para mascotas por 56 euros

Que a nuestra mascota nunca le falte de nada. Ese es uno de nuestro propósito que poder ver cumplir con este comedero automático con dispensador de 3 litros. Se controla mediante aplicación para que podamos decidir en qué momento disponemos una ración. La cubeta de acero inoxidable garantiza la salubridad.

Permite gestionar de 1 a 10 comidas al día. Amazon

14:25 | 09/10/2024

Ser Prime para aprovechar las ofertas

Cuando apenas quedan 10 horas para que termine esta Fiesta de Ofertas, lo que está claro es que hay que ser miembro Prime para acceder a los descuentos. La suscripción tiene un precio de 4,99 euros al mes o 49,90 al año sin permanencia. Pero, si todavía no lo eres, ahora tienes 30 días de prueba gratis para conocer sus ventajas como envíos rápidos y gratuitos. Así, puedes darte de alta en este periodo de prueba para aprovechar los descuentos del Prime Day y que tus compras te lleguen en tiempo récord a casa.

14:15 | 09/10/2024

El móvil Realme por 140 euros

El Prime Day de Amazon nos deja interesantes ofertas en móviles, como la rebaja del 36% que tiene el Realme C65, que pasa de costar 219,99 euros a 139,99. Entre sus prestaciones destacan la pantalla de 6,67 euros, la batería de 5.000 mAh y la cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial.

Este móvil tiene una cámara de 50 megapíxeles, entre otras prestaciones. Amazon

14:05 | 09/10/2024

Una Nikon 400 euros más barata

Aunque requiere una inversión mayor, el 30% de descuento que hoy tiene la cámara Nikon D7500 merece la pena ser aprovechada. Cuesta poco más de 900 euros, frente a los 1.300 habituales. Nos encanta por su pantalla LCD y por su sensor de 20,9 megapíxeles. También tiene capacidad de grabación 4K.

Esta cámara está rebajada hoy casi 400 euros. Amazon

13:55 | 09/10/2024

Las mejores ofertas en equipaje

El último trimestre del año todavía nos ofrece la oportunidad de organizar varias escapadas. El puente de noviembre y el puente de diciembre son dos de los momentos más jugosos para organizar un viaje. Por ello, no puede faltar un buen equipaje. Y el Prime Day de Amazon ha rebajado algunas de las mejores maletas.

13:45 | 09/10/2024

La crema Revitalif, por 12 euros

Una de las cremas nocturnas más populares y económicas es la Revitalift Filler de L'Oréal Paris. Está enriquecida con ácido hialurónico, por lo que aporta un cuidado antiedad muy apreciado. Hoy está rebajada un 46% para que la añadamos a nuestra rutina por menos de 12 euros.

Esta crema está formulada con ácido hialurónico. Amazon

13:35 | 09/10/2024

El ebook de Amazon...

... ¡rebajado! Sí, como lo lees, aunque el Kindle de Amazon no suele estar sujeto a rebajas, el gigante de las compras online ha decidido rebajar el modelo Scribe, que también funciona como cuaderno digital, un 25%. ¿Ofertón? Por supuesto: ofertón.

Tiene 16 GB de almacenamiento. Amazon

13:25 | 09/10/2024

Ofertas en juguetes erótico

Entre los juguetes eróticos rebajados, no hemos podido decidirnos por una sola oferta, así que te destacamos los mejores que prometen revolucionar tus experiencias sexuales.

13:15 | 09/10/2024

Menos de 18 euros para una tarjeta de memoria

La de SanDisk son unas de las tarjetas de memoria más populares. Hoy podemos encontrar la de 128 gigas de capacidad al 40% de descuento. Así, por 18 euros, disponemos de una herramienta con hasta 200 MB/S alimentadas por la tecnología de la marca.

Este modelo acumula más de 57.000 valoraciones. Amazon

13:05 | 09/10/2024

Una televisión por 140 euros

Cuando toca renovar el televisor... ¡nuestro bolsillo echa a temblar! Pero los Prime Days nos lo ponen fácil: el televisor de Haier, de 32 pulgadas, está a mitad de precio y hoy te lo llevas a casa por 140 euros. Incluye Google Asistant y el sistema operativo Android 11.

Televisor Haier Direct Amazon

12:55 | 09/10/2024

Una picadora manual por 10 euros

Rápida y efectiva: así es la picadora manual de Tefal que se va a convertir en un indispensable en tu cocina. Ocupa poco espacio, es muy práctica y te resuelve la tarea de picar cualquier alimento en cuestión de segundos. ¿Qué más se puede pedir? Pues que tenga buen precio y en el Prime Day 2024 lo tiene: de costar 19,49 euros, hoy la conseguimos por 9,99.

Este modelo ofrece tres niveles de picado. Amazon

12:45 | 09/10/2024

El estuche de vapor de Lékué, por 15 euros

El principal atractivo de este estuche de vapor de Lékué es que permite cocinar, prácticamente, cualquier ingrediente en el microondas en pocos minutos. Así que, ¡la buena inversión está asegurada!

El estuche de vapor de Lékué. Amazon

12:35 | 09/10/2024

El Echo Pop, al 61% de descuento

Amazon tira la casa por la ventana en las horas previas a su Fiesta de Ofertas Amazon y rebaja sus dispositivos a precios casi históricos. Ahora podemos conseguir su altavoz inteligente Echo Pop por solo 22 euros, gracias a la rebaja del 60% que tiene. Su sonido potente, la asistencia de Alexa y el acceso a diferentes skills que permite hacen que sea indispensable en nuestro hogar.

Este dispositivo está rebajado hoy 33 euros. Amazon

12:25 | 09/10/2024

La plancha de pelo GHD, de 300 a 196 euros

Como lo lees: hoy puedes ahorrar 103 euros en la compra de una plancha de pelo GHD. En concreto, el modelo Platinum en color blanco. Este dispositivo evita la rotura del cabello y le ofrece más brillo gracias al uso de una temperatura óptima de peinado.

Esta plancha está hoy más de 100 euros más barata. Amazon

12:15 | 09/10/2024

Un abrigo de Columbia al 50%

Aunque el invierno aún no ha empezado, es hora de comprar nuevas prendas de abrigo con las que sobrevivir al frío. Y qué mejor que apostar por una de las marcas más populares, Columbia, para conseguirlo. Sobre todo hoy, que su abrigo de hombre más vendido está a mitad de precio.

La tecnología reflectante Omni-Heat de la chaqueta ofrece un mayor aislamiento para mantenerte caliente incluso en los días más fríos. Amazon

12:05 | 09/10/2024

Una báscula con más de 330.000 valoraciones

Aunque no debemos obsesionarnos, tener una báscula en casa puede ayudarnos a controlar nuestra evolución. Sobre todo, si mide más índices corporales como la de Repho, que está rebajada un 43%. Este modelo, con 13 mediciones básicas, cuesta ahora 23 euros. Merece la pena tenerla, como así lo certifican las más de 330.000 valoraciones que ha recibido.

Esta báscula ofrece 13 mediciones corporales. Amazon

11:55 | 09/10/2024

Chollos 'beauty'

Los cosméticos son otros de los grandes atractivos de estas jornadas de descuentos, puesto que podemos renovar nuestro neceser a precios de ganga. En este Prime Day, triunfa el sérum con color de L'Oréal, por menos de 10 euros. Pero no es el único. ¿Quieres descubrirlos?

11:45 | 09/10/2024

Si ya tienes una freidora de aire...

... o si has comprado la Cosori aprovechando el ofertón, ahora necesitas unos accesorios para sacarle el máximo partido. Este kit incluye bandeja para pizza, molde de repostería, rejilla multiusos, molde para huevos y mucho más. Todo ello por 32 euros.

Todo lo que necesitas para sacarle partido a este dispositivo. Amazon

11:35 | 09/10/2024

La pista de Hot Wheels, al 65%

Uno de los más vendidos de esta edición de Prime Day 2024 es el circuito Mega Car wash de Hot Wheels que cuesta poco más de 20 euros. Con depósitos de agua fría y caliente que cambian de color el coche sin ensuciar nada, este juguete incluye hueco para tres vehículos.

Este túnel de lavado cambia el color del coche. Amazon

11:25 | 09/10/2024

Juego de sábanas por 16 euros

Disponible en 9 colores y formado por 4 piezas, este conjunto de sábanas de Utopia Bedding es uno de los más valorados de Amazon. Con más de 47.000 opiniones, merece la pena apostar por este juego de poliéster que ahora cuesta poco más de 16 euros.

Este juego de sábanas está disponible en 9 colores. Amazon

11:15 | 09/10/2024

Camiseta Levis, al 50%

Aunque una de las prendas más populares de Levis son los pantalones (que también están con descuento en Amazon), ahora destacamos una camiseta básica de la marca que cuesta menos de 13 euros. Está disponible en varios colores y tiene más de 27.000 valoraciones.

Este modelo básico está disponible en varios colores. Amazon

11:10 | 09/10/2024

Renueva tu calzado en el Prime Day

Si eres 'team sneakers', la Fiesta de Ofertas Amazon es una buena oportunidad para renovar tu calzado o para añadir un nuevo e icónico modelo a tu vestidor. Vans, Converse, Puma... Las mejores marcas de calzado están rebajadas en este evento. ¿Vas a dejarlo pasar?

11:05 | 09/10/2024

Oferta no apta para 'muggles'

Fans de Harry Potter, el Prime Day también tiene ofertas para vosotros. Y sino ¿qué nos decís del Lego del Sombrero Seleccionador que está rebajado 24 euros? Esta maqueta digna de exposición incluye sonidos y está compuesta por 561 piezas.

¿Qué casa te asignará el Sombrero? Amazon

11:00 | 09/10/2024

Seis toallas de baño por 38 euros

Entre los básicos del hogar que nunca deben faltar están las toallas de baño de algodón, de secado rápido y con un tamaño agradable para eliminar la humedad (pero sin que ocupen mucho espacio). Y este juego de seis de color blanco cumple con todos esos requisitos y, además, están un 32% rebajadas.

Son toallas de baño de secado rápido. Amazon

10:50 | 09/10/2024

Auriculares inalámbricos al 70% de descuento

Si hay algo que nos encanta de esta Fiesta de Ofertas es encontrar auriculares inalámbricos tirados de precio. Bajo estas líneas te dejamos una selección de aquellos que están rebajados más de un 70%.



10:45 | 09/10/2024

Crema de pañald e Weleda por 6 euros

La delicada piel de los más pequeños merece cuidados y productos específicamente diseñados para ello. Así, la crema de pañal de Weleda está formulada con caléndula para calmar y proteger esta zona tan delicada. Sus más de 15.000 valoraciones avalan los resultados de este producto que hoy cuesta poco más de 6 euros.

Su composición respeta las pieles más delicadas. Amazon

10:40 | 09/10/2024

¿Quién se resiste a un poco de música?

No hay descuento en móviles ni freidoras de aire que pueda igualar la promoción que Amazon ha activado en su servicio de streaming musical: ahora, Amazon Music Unlimited tiene 3 meses de prueba gratis (4 para clientes Prime) para que puedas enamorarte de su catálogo. Merece la pena aprovecharlo, puesto que el periodo de prueba habitual es de solo 1 mes.

10:30 | 09/10/2024

La fregona definitiva, por 30 euros

Vale que ahora los robots aspiradores (e incluso las escobas verticales) también friegan. Pero nos gusta mantener el control de los resultados. Así que necesitamos herramientas como el cubo de fregona de Vileda con un sistema para escurrir el cabezal muy efectivo. Hoy cuesta solo 30 euros en Amazon.

Esta herramienta consigue un suelo impecable. Amazon

10:25 | 09/10/2024

El Amazfit, al 45%

Atención, runners del mundo, la Fiesta de Ofertas Prime es vuestra oportunidad para conseguir el Amazfit GTR 2, casi a mitad de precio. Con modos deportivos, rastreador de actividad, frecuencia cardiaca y almacenamiento de música incorporado, se convierte en uno de los smartwatches más completos del mercado, que hoy puede ser tuyo por solo 60 euros.

Este reloj también mide la cantidad de oxígeno en sangre. Amazon

10:20 | 09/10/2024

Los 'top' ventas del Prime Day

Tras una primera jornada llena de ofertas, Amazon nos ha dado a conocer los productos más vendidos del Prime Day. Para que puedas llevártelos antes de que se agote el stock, te dejamos los más interesantes bajo estas líneas.

10:15 | 09/10/2024

Recambios para el cepillo, por 24 euros

El Prime Day es un buen momento para comprar básicos del día a día, como cepillos de dientes o recambios de cabezales, si usamos el eléctrico. El pack de 10 unidades de Oral B Pro Sensitive, que elimina el 100% de la placa bacteriana, está casi a mitad de precio. Así, cada recambio tiene un precio de 2,40 euros.

Este 'pack' incluye 10 recambios. Amazon

10:10 | 09/10/2024

Luz con sensor de movimiento por 18 euros

Ahora que nuestro armario está en orden, queremos convertirlo en un vestidor digno de revista. Para ello, estas luces LED con sensor de movimiento son muy oportunas. Se recargan mediante USB y ofrecen un blanco natural de 5.000 K. Eso sí, se trata de una oferta flash del Prime Day, por lo que no tardes en comprarlo si te interesa.

Estas tiras se instalan mediante adhesivo. Amazon

10:05 | 09/10/2024

Que no se te pase la oferta en Finish

Las pastillas de lavavajillas All in one, de Finish, están entre los productos estrella del Prime Day. Y no nos extraña: el pack de 110 pods cuesta ahora 17 euros, frente a los 29 habituales. Te ahorras 12 euros en un básico de la cesta de la compra.

Consigue hoy este 'pack' 12 euros más barato. Amazon

10:00 | 09/10/2024

A 0,03 euros la unidad de toallitas de Dodot

Si quieres ahorrar en los básicos de tu bebé, pero no quieres escatimar en calidad, esta oferta es la que estabas buscando. Las toallitas de Dodot Aqua Pure están rebajadas en Amazon y ahora el paquete de 48 unidades te sale por solo 1,70 euros. En resumen, te llevas 864 toallitas por menos de 30 euros.

El paquete de 48 toallitas sale por menos de 2 euros. Amazon

09:55 | 09/10/2024

De 115 euros a 50: oferta en Levis

No es broma. Entre las muchas ofertas disponibles en el catálogo Prime de Amazon, hemos encontrado pantalones vaqueros de la marca muy rebajados. En concreto, hablamos de los Levi's 512 Slim para hombre, un modelo con más de 9.000 valoraciones que triunfa año a año (¡y nunca pasa de moda!).

09:50 | 09/10/2024

La plancha de Jata, por 43 euros

Este pequeño electrodoméstico es ideal para cocinar de forma más saludable cualquier ingrediente y, además, ahorrar en la factura de la luz: en una sola tanda, puedes asar carnes, pescados, verduras y hortalizas. Antes costaba 69 euros, pero gracias al Prime Day, ¡te lo llevas por 43!

Es ideal para ahorrar en la factura de la luz. Amazon

09:45 | 09/10/2024

El cepillo facial de Foreo: de 150 a 49 euros

No damos crédito a este ofertón que nos hemos encontrado: el cepillo limpiador Luna Mini 2 de Foreo está muy, pero que muy rebajado en Amazon. ¡No lo dejes escapar!

Cepillo facial sónico de silicona de Foreo, disponible en varios colores. Amazon

09:40 | 09/10/2024

Gafas de sol Hawkers, por menos de 14 euros

Un accesorio indispensable en cualquier momento del año son las gafas de sol y, si como a nosotros te encanta variar, el Prime Day 2024 nos deja un ofertón en Hawkers: el modelo básico One, el más vendido, está rebajado un 66% y nos lo llevamos por poco más de 13 euros. Eso sí, el precio varía según el color, pero todos ofrecen una visión sin reflejos y protección UV400.

Estas gafas son un básico entre los accesorios. Amazon

09:35 | 09/10/2024

¡Un móvil de Redmi por 100 euros!

Equipado con un procesador móvil. Mediatek G88, Redmi 12 brinda una experiencia multitarea eficiente: 4 GB de RAM y almacenamiento de 128, pantalla de 6,79 pulgadas y triple cámara. ¿Por cuánto? ¡Por solo 100 euros!

Xiaomi Redmi 12 4G - Smartphone de 4+128GB Amazon

09:30 | 09/10/2024

Prueba 30 días gratis Prime

Ver tantas buenas ofertas y no poder acceder a ellas es terrible... Así que, ¿por qué no hacerse Prime para poder disfrutar de los descuentos? Ahora tienes un periodo de prueba gratis de 30 días, por lo que el Prime Day es una buena oportunidad para probar sus ventajas.

09:25 | 09/10/2024

La torre de Hogwarts, de Lego, ¡rebajada!

Millennials, esto os interesa: la lechucería del colegio de magia y hechicería más famoso del mundo está rebajada. Al menos, si hablamos de la torre de Lego que puedes conseguir solo hoy un 34% por debajo de su precio habitual y por menos de 20 euros.

Incluye tres personajes: Cho Chang, Argus Filch y Harry Potter. Amazon

09:20 | 09/10/2024

El permanente de Maybelline, por 7 euros

Disponible en más de 20 tonos y famoso por no transferirse ni cuando bebemos agua, el pintalabios más famoso de Maybelline, SuperStay Matte Ink, está a mitad de precio. Corre, ¡antes de que vuele!

Maybelline Matte Ink. Primor

09:15 | 09/10/2024

Chollazo: un portátil por 200 euros

Un portátil ligero, práctico y con múltiples funcionalidades. Así es el chromebook de Asus que Amazon ha rebajado en su Fiesta de Ofertas Prime. Nos encanta por su pantalla de 15,6 pulgadas, suficiente para las tareas que queremos desarrollar, pero también por su memoria de 128 gigas. Pero, lo que de verdad nos ha gustado, es que está a mitad de precio y ahora cuesta menos de 200 euros.

Este ordenador cuenta con un procesador Intel Celeron y tarjeta gráfica. Amazon

09:10 | 09/10/2024

¡A renovar sartenes!

Son un básico de cocina sin el que no podemos sobrevivir y, aunque nunca viene bien, hay que renovarlo para asegurar su buen uso. Pero, ¿alguien más piensa que las sartenes son muy caras? Para ellos, este juego de Bergner de tres con mango intercambiable que deja de costar 80 euros para estar disponibles por 46.

Son de acero inoxidable: son extremadamente resistentes y duraderas. Amazon

09:05 | 09/10/2024

¿Alguien más con ganas de ahorrar?

Desde 20deCompras hemos rastreado las mejores ofertas del Prime Day de octubre de Amazon, presentándooslas en este directo o en algunas noticias que no deberías perder de vista. ¿Eres más de Fire TV Stick o de sérum antiarrugas?

09:00 | 09/10/2024

La crema antiarrugas de L’Oréal

Aunque costaba 26 euros, si compras hoy la crema L'Oreal Paris Revitalift Filler te ahorras la mitad. ¿Y por qué nos interesa hacer esta inversión? Porque es una aliada antiarrugas que rellena e hidrata la piel en profundidad.

Rellena y reafirma la piel gracias al acido hialurónico. Amazon

08:50 | 09/10/2024

Una televisión de 32” por 140 euros

Cuando toca renovar el televisor... ¡nuestro bolsillo echa a temblar! Pero los Prime Days nos lo ponen fácil: el televisor de Haier, de 32 pulgadas, está a mitad de precio y hoy te lo llevas a casa por 140 euros. Incluye Google Asistant y el sistema operativo Android 11.

Televisor Haier Direct Amazon

08:40 | 09/10/2024

Ofertas para el hogar que necesitas

¡Venga! Que el día comienza con muy buenas ofertas para ahorrar en la lista de la compra de básicos para el hogar:

08:30 | 09/10/2024

La superautomática más vendida al 50%

¿Que la cafetera De'Longhi Magnifica S está a mitad de precio? ¿Que te la llevas por menos de 270 euros? Sí, pero si eres uno de los afortunados que la consigue antes de que se agote.

Esta cafetera, con 13 programas prestablecidos, está rebajado un 42%. Amazon

08:20 | 09/10/2024

Filtro de agua por menos de 20 euros

El agua del grifo puede tener buena calidad y sabor si contamos con filtros que la depuran y reducen el cloro. Este es el objetivo de dispositivos como el Philips Water que está con un 36% de descuento en Amazon. Es fácil de instalar y cuenta con indicado para saber cuándo cambiar el filtro.

Este dispositivo es perfecto para mejorar la calidad del agua. Amazon

08:10 | 09/10/2024

Dispositivos Amazon rebajados

Los Prime Day siempre son un momento ideal para conseguir alguno de los dispositivos electrónicos fabricados por el propio Amazon y nosotros ya tenemos fichados los que tienen más descuento:

08:00 | 09/10/2024

El ebook de Amazon...

.. ¡rebajado! Sí, como lo lees, aunque el Kindle de Amazon no suele estar sujeto a rebajas, el gigante de las compras online ha decidido rebajar el modelo Scribe, que también funciona como cuaderno digital, un 25%. ¿Ofertón? Por supuesto: ofertón.

Tiene 16 GB de almacenamiento. Amazon

07:50 | 09/10/2024

¡La ‘air fryer’ de Cosori rebajada!

Nunca es demasiado pronto para hablar de las freidoras de aire ni de lo ricas que quedan las patatas fritas cuando las usamos. Y, si aún no lo sabes, tranquilo: uno de los modelos más populares de Amazon está hoy a la venta por menos de 85 euros.

Esta es una de las freidoras de aire más populares. Amazon

07:40 | 09/10/2024

¿Probamos Prime para la Fiesta de Ofertas?

Solo quedan unas horas para poder aprovechar la Fiesta de las Ofertas de Amazon, así que, ¿por qué no hacerse Prime para poder acceder a los descuentos? Ahora tienes un periodo de prueba gratis de 30 días, por lo que el Prime Day es una buena oportunidad para probar sus ventajas.

07:30 | 09/10/2024

Un secador iónico por 40 euros

Con más de 8.000 valoraciones, este secador de pelo es el aliado de aquellos que quieren combatir el frizz y conseguir resultados profesionales. Y, sí, todo por menos de 40 euros.

El generador iónico reduce las cargas estáticas y el encrespado. Amazon

07:20 | 09/10/2024

¡Pastillas del lavavajillas rebajadas!

Las pastillas de lavavajillas All in one, de Finish, están entre los productos estrella del Prime Day. Y no nos extraña: el pack de 110 pods cuesta ahora 17 euros, frente a los 29 habituales. Te ahorras 12 euros en un básico de la cesta de la compra.

Consigue hoy este 'pack' 12 euros más barato. Amazon

07:10 | 09/10/2024

Doce pares de calcetines, por 20 euros

Ni blancos ni negros: los calcetines por los que hay que apostar son de colores... ¡y baratos! Estos doce pares solo cuestan 20 euros; y, créenos, quien los ha comprado, ha acabado muy satisfecha: roza las 9.000 buenas valoraciones.

Calcetines divertidos y coloridos ideales para regalar en navidad. Amazon

07:00 | 09/10/2024

Unas zapatillas Puma por 27 euros

Como lo lees: las Smash V2 de Puma están a mitad de precio, a pesar de ser el modelo más vendido y deseado con más de 85.000 buenas opiniones. ¿Vas a dejar pasar esta oferta?

PUMA Smash V2 L Amazon

06:45 | 09/10/2024

Un Poco, por 320 euros

Poco es una de las firmas que ahora muchos usuarios escogen para su teléfono móvil. En el Prime Day de Amazon hemos encontrado el F6 rebajado un 29%. Nos gusta por su pantalla Amoled, por su cámara dual de 50 megapíxeles y por su precio: de 449 euros pasa a costar 319.

Este terminal está rebajado un 29%. Amazon

06:30 | 09/10/2024

Seis toallas de baño por 38 euros

Entre los básicos del hogar que nunca deben faltar están las toallas de baño de algodón, de secado rápido y con un tamaño agradable para eliminar la humedad (pero sin que ocupen mucho espacio). Y este juego de seis de color blanco cumple con todos esos requisitos y, además, están un 32% rebajadas.

Son toallas de baño de secado rápido. Amazon

06:15 | 09/10/2024

Último aviso: hazte Prime para acceder al evento

Lo avisamos la jornada de ayer y hoy pensamos hacerlo también para que no se te pase. El Prime Day 2024 es de acceso exclusivo para miembros Prime por lo que, si quieres beneficiarte de alguna oferta, deberás darte de alta en el club. Eso sí, dispones de un periodo de prueba de 30 días para descubrir sus ventajas, por lo que puedes aprovechar estas fechas apara hacerlo.

06:00 | 09/10/2024

Buenos días, ahorradores madrugadores

Al que madruga... ¡el Prime Day le guarda las mejores ofertas! Estamos de vuelta para acompañarte, una jornada más, en la búsqueda de los mejores chollos para ahorrar. Nos adentramos por ti en Amazon para acercarte las promociones que no puedes dejar pasar. Hoy no te lo pienses mucho, comienzan las últimas horas de este Prime Day de octubre 2024.

01:00 | 09/10/2024

¡Hasta aquí la primera jornada de ofertas!

¿Qué te está pareciendo este Prime Day 2024? Nosotros estamos encontrando auténticos chollos que estamos compartiendo con todos vosotros. Ahora, tras una jornada analizando las mejores ofertas, vamos a coger fuerzas para seguir mañana acercándote los mejores descuentos. Así que, nos vemos en unas horas para exprimir al máximo esta Fiesta de Ofertas Prime. ¡Te esperamos!

00:50 | 09/10/2024

¡Es la hora de las Skechers!

Es una de las zapatillas de mujer más vendidas de Amazon y este Prime Day, como no podía ser de otra forma, protagonizan una de las rebajas más interesantes. ¡Hoy te las llevas desde 33 euros!

Están disponibles en 4 colores. Amazon

00:40 | 09/10/2024

Ofertas en belleza

El Prime Day de Amazon es una buena oportunidad para conseguir nuestros cosméticos favoritos a buen precio. Prueba de ello es el sérum con color que triunfa en la plataforma y que hoy cuesta menos de 10 euros. Pero no es la única oferta beauty a nuestro alcance. ¿Quieres descubrir más?

00:30 | 09/10/2024

Atención deportistas, ofertón en Suunto

Quienes no pueden vivir sin un reloj inteligente en su muñeca que registre sus entrenamientos, sabrán que Suunto es una de las marcas de referencia. Este Prime Day nos quedamos con su reloj Core, que incluye barómetro, brújula y altímetro, que está al 29% y cuesta poco más de 100 euros.

Este dispositivo ofrece prestaciones muy interesantes. Amazon

00:20 | 09/10/2024

Indispensable para el hogar: paños por 10 euros

Ni es un capricho ni parece ser un producto que compremos en estas jornadas. Sin embargo, merece la pena aprovechar esta oferta: el set de 24 paños de microfibra de Amazon Basics hoy cuesta menos de 10 euros. De hecho, se trata de un producto estrella que acumula más de 94.000 valoraciones en Amazon.

Las valoraciones de este producto son numerosas. Amazon

00:10 | 09/10/2024

Primera oferta de la segunda jornada

Los auriculares Soundcore, de Anker, son los protagonistas de la primera oferta de esta segunda jornada del Prime Day de Amazon 2024. Este modelo inalámbrico cuenta con cancelación de ruido, con impermeabilidad IPX5 y con carga inalámbrica, entre otras buenas prestaciones. Y todo por menos de 44 euros, gracias al descuento del 38%.

Este modelo ofrece 12 de horas de autonomía y 60 con el estuche. Amazon

00:00 | 09/10/2024

El primer día de ofertas llega a su fin

Ahora sí que podemos decir que el Prime Day está en su ecuador. Hoy hemos vivido un día lleno de ofertas, pero todavía nos quedan 24 horas más para buscar en el catálogo de Amazon y para dejarnos sorprender por descuentos que estamos seguros que todavía tiene guardados bajo la manga. Recuerda que, para acceder a esta Fiesta de Ofertas, debes ser Prime, el servicio que tiene 30 días de prueba gratis. Nosotros seguimos buscando los mejores chollos. ¿Nos acompañas?

23:55 | 08/10/2024

El 'chromebook' de Asus, al 50%

Un portátil ligero, práctico y con múltiples funcionalidades. Así es el chromebook de Asus que Amazon ha rebajado en su Fiesta de Ofertas Prime. Nos encanta por su pantalla de 15,6 pulgadas, suficiente para las tareas que queremos desarrollar, pero también por su memoria de 128 gigas. Pero, lo que de verdad nos ha gustado, es que está a mitad de precio y ahora cuesta menos de 200 euros.

Este ordenador cuenta con un procesador Intel Celeron y tarjeta gráfica. Amazon

23:50 | 08/10/2024

Oferta no apta para 'muggles'

Fans de Harry Potter, el Prime Day también tiene ofertas para vosotros. Y sino ¿qué nos decís del Lego del Sombrero Seleccionador que está rebajado 24 euros? Esta maqueta digna de exposición incluye sonidos y está compuesta por 561 piezas.

¿Qué casa te asignará el Sombrero? Amazon

23:45 | 08/10/2024

¿Todavía no tienes luces LED?

La retroiluminación protege nuestros ojos y, por ello, en muchos hogares cuentan con luces LED detrás de las pantallas. Si todavía no dispones de ellas, en el Prime Day de Amazon puedes encontrar la tira de Beaeet por menos de 14 euros. Cuenta con 5 metros de tiras Led y 16 millones de colores y, además, se puede controlar por aplicación y mando a distancia.

Esta tira es de cinco metros de largo. Amazon

23:40 | 08/10/2024

El porta alimentos apilable, por 10 euros

Mantener nuestra nevera ordenada es todo un reto... si no se cuenta con los aliados adecuados. Este pack de 4 táperes apilables de Tatay es todo lo que necesitamos. Son aptos para lavavajillas y microondas y hacen las veces de plato para servir, por lo que se convierten en una buena opción para almacenar embutido ya cortado, por ejemplo. ¿Lo mejor? El set de 4 cuesta menos de 10 euros.