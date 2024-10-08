Los auriculares inalámbricos más rebajados del Prime Day están disponibles por menos de 20 euros

Aunque los AirPods de Apple son los auriculares más deseados, Amazon tiene unos modelos más económicos que no tienen nada que envidiarles.

Cada vez son más las personas que desconectan del trabajo o de los estudios escuchando música o un pódcast en el trasporte público, en el gimnasio o haciendo cualquier otra actividad. Y aunque hace unos años los auriculares de cable eran los más populares, la llegada de los inalámbricos les han quitado el puesto.

Y aunque los AirPods de Apple son uno de los modelos más deseados, no todo el mundo está dispuesta a invertir tanto dinero. Por eso, hemos hecho una selección en oferta por los Prime Day de Amazon de los auriculares con mejor valoración y mejor precio. Estos son nuestros elegidos.

La opción de Amazon con más de un 70% de descuento

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Con más de 44.000 valoraciones, 4,5 estrellas doradas y un 78% rebajado, es una de las mejores opciones de Amazon. Estos auriculares inalámbricos conectados por bluetooth tienen cancelación del ruido, 36 horas de reproducción en el estuche de carga. Además, de tener unos chips con bluetooth 5.3 de nueva generación y una velocidad de transferencia de datos hasta dos veces mayor que la generación anterior. Este modelo está disponible en 11 colores.

Auriculares Soundcore con 4,6 estrellas dorados

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Otra de las opciones de Amazon es este modelo de Soundcore, que cuenta con más de 28.000 valoraciones y 4,6 estrellas doradas. Este producto ofrece un sonido detallado y cristalino y permite una experiencia auditiva ideal con alto rendimiento. Además, la batería es de larga duración con hasta 10 horas de sonidos con una sola carga y más de 30 en el estuche. También es resistente al agua y al polvo, convirtiéndolo en el producto perfecto de larga duración.

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