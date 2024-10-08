Adiós sandalias: las zapatillas Vans, Puma y otros modelos 'top' ventas rebajados en la Fiesta de Ofertas Prime 2024

Las propuestas 'sport' son las más vendidas de jornadas como este Prime Day en la que los miembros de Amazon pueden acceder a descuentos exclusivos.

El otoño es para las sneakers. Y, si no, que se lo digan a las famosas e influencers que apuestan por ellas esta temporada. La comodidad de las zapatillas y la versatilidad que ofrece a cualquier look las convierte en las favoritas del fondo de armario, por mucho que esta otoño las merceditas estén ganando terreno. Así que, ¿qué mejor que comprarlas rebajadas en Prime Day?

Tal es la popularidad que hay modelos que se convierten en icónicos y todo el mundo quiere tener en su armario. Este es el caso de las Adidas Gazelle, las Air Force 1 o las All Star de Converse, tres ejemplos de cómo el estilo deportivo ha dejado de estar exclusivamente reservado para el gimnasio o el terreno de juego y ha invadido el street style.

Dada la popularidad de estos calzados, el precio suele ser más elevado, por lo que muchos usuarios esperan a promociones como el Amazon Prime Day, que se celebra el 8 y 9 de octubre, para conseguir interesantes rebajas y conseguir las zapatillas a precio de Black Friday.

Las clásicas Vans de inspiración 'skate'

Las Vans Ward. Amazon

De inspiración skater, las Vans Ward son uno de los modelos más icónicos del street style. Encajan con diversos conjuntos, son cómodas y todoterreno para las ajetradas rutinas. La versión clásica es la negra con suela de goma y la distintiva raya blanca en el lateral, pero en Amazon está disponible en otros colores e, incluso, con estampados. Sea cual sea la elegida, Vans ha conquistado a más de 35.000 usuarios que las han valorado positivamente en la plataforma.

Las Puma Smash V2, las más populares

Un modelo clásico para todos, las Puma Smash son un acierto seguro Amazon

Con más de 85.000 valoraciones, las Smash V2, de Puma, se posicionan como una de las mejor valoradas. Su comodidad y su diseño sencillo han hecho que muchos las quieran en su armario. También su coste, puesto que para ser una zapatilla popular tiene un precio más asequible. El modelo clásico es unisex: está fabricado en cuero blanco con detalles laterales en negro, su punta es redonda y la horma ancha.

Las Saguaro, para apostar por el calzado respetuoso

Estas zapatillas son minimalistas. Amazon

El calzado respetuoso no deja de ganar adeptos: su suela plana, su horma ancha y la libertad de movimiento de los dedos son algunas de las características que defienden los que apuestan por este tipo de deportivas. Las Saguaro son unas de las más populares. Están confeccionadas con una parte superior de malla, para dejar transpirar el pie, su plantilla es extraíble y su puntura anticolisión se adapta a la forma de los dedos. Está disponible en varios colores.

Los zuecos clásicos de Crocs

Este modelo está disponible en muchos colores. Amazon

Las llevan grandes y pequeños y son una de las alternativas más usadas para las zapatillas de estas por casa. Las Crocs Classic se han convertido en el calzado estrella, también en los días de verano. Así lo confirman las más de 47.000 valoraciones que acumulan en Amazon, donde podemos encontrarlas en más de 20 colores. Son fáciles de limpiar, cómodas y duraderas, además de que garantizan la transpirabilidad del pie.

De la cancha a la calle con Converse

Este modelo clásico tiene plataforma. Amazon

La cancha de baloncesto es el punto de partida de estas zapatillas que ya se han convertido en una de las más populares del street style. Su suela de goma, su tiro alto para agarrar el tobillo y sus remaches clásicos son sus señas de identidad. En el caso de las Converse Chuck Taylor All Star Lift, se trata de un diseño con plataforma que, además, está disponible en 9 colores.

Qué zapatillas están de moda ahora

Looks para ir en zapatillas a la oficina Vincenzo Grillo

Aunque los modelos anteriores son atemporales y siempre encajan en cualquier época, este otoño invierno tiene sus propias tendencias en lo que a sneakers se refiere. Así, este otoño invierno triunfan las Nike Cortez, un modelo deportivo que ya os avisamos que iban a desbancar a las Samba. Tampoco faltará la versión más ugly de New Balance, con los toques futuristas del modelo 1906.

Aunque las Samba y las Gazelle son las más populares de Adidas, la firma también llega al street style con su modelo Campus que, de nuevo, nos devuelve a la estética de los 2000. De Vans, además del modelo destacado sobre estas líneas, también triunfará esta temporada la versión Checkerboard, con el estampado icónico.

Sin hablar de marcas concretas, la estética futbolística impera entre las tendencias para la temporada, y los toques plateados que recuerdan al futurismo también serán muy populares. Tampoco faltará el calzado de inspiración montañero o lo vintage que nos devuelve a los 90 y a los 2000.

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