El Amazon Prime Day de octubre ya tiene fecha confirmada: estos son los días de ofertas que se adelantan al Black Friday

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El 'marketplace' celebra los próximos 8 y 9 de octubre, un evento exclusivo para sus miembros Prime, con promociones en todas las categorías.

El gigante del comercio online ha vuelto a hacerlo: el Amazon Prime Day de octubre ya tiene fecha de celebración. Se trata de su ya conocida Fiesta de Ofertas Prime, un evento que adelanta el Black Friday en España y en otros países en los que opera la compañía. Así, los próximos 8 y 9 de octubre, el marketplace ofrecerá miles de ofertas exclusivas para sus clientes Prime.

A partir del 8 de octubre a las 0.01, quienes formen parte de este club premium, encontrarán promociones en productos de todas las categorías. Entre las marcas que Amazon ha confirmado que estarán en oferta encontramos Columbia, Cosori, Lenovo, GHD, Vans o Levi's, entre muchas otras.

La propia compañía ha anunciado que sus usuarios podrán disfrutar "de los mejores precios del año hasta la fecha", una promesa de lo más alentadora tras celebrar su Prime Day el pasado mes de julio donde ya se pudieron encontrar interesantes descuentos. Eso sí, el evento, al igual que el del pasado verano, es exclusivo para miembros Prime, el club que, en palabras de los responsables de la compañía, "facilita la vida a los clientes". De hecho, ofrece envíos rápidos y gratuitos y acceso exclusivo a ofertas a diario, entre otras ventajas. Para quienes no han probado este servicio, Amazon ofrece 30 días de prueba gratis de Prime.

Qué es la Fiesta de Ofertas Prime

Dado que no es la primera vez que Amazon celebra este evento exclusivo, los usuarios se preguntan cuántos Prime Day hay al año. Aunque muchos han convertido a esta Fiesta de Ofertas Prime en el Prime Day de otoño, la fecha oficial de esta denominación es la de verano. Esta es una nueva oportunidad de acceder a promociones exclusivas y ahorrar en la cesta de la compra antes de que llegue el Viernes Negro.

De hecho, todavía no se ha confirmado cuándo es el Black Friday en Amazon 2024, pero este evento nos invita a no esperar hasta finales de noviembre para conseguir con descuento los productos que necesitamos. Amazon incluso ha adelantado algunas ofertas que ya pueden disfrutarse. Una de ellas está protagonizada por la plataforma de streaming musical de Amazon, Music Unlimited, que debido a la celebración de la Fiesta de Ofertas Prime ofrece ahora 3 meses de prueba gratis (4 si ya eres Prime), en vez de 1 para que podamos descubrir el servicio.

Amazon Fresh también se anticipa al evento de octubre: ahora, hasta el 9 de octubre, los miembros Prime pueden obtener 8 euros de ahorro en su cesta de la compra si esta supera los 100 euros. Asimismo, desde el propio marketplace recomiendan a sus usuarios prepararse para la Fiesta de Ofertas Prime, configurando ofertas personalizadas, basadas en búsquedas y en productos vistos con descuentos.

Los productos favoritos para el Prime Day

Como bien ha advertido Amazon, no está de más prepararse para la Fiesta de Ofertas Amazon del próximo mes de octubre. Por ello, empezar a confeccionar nuestra lista de deseos, hacer un seguimiento del precio y estar atentos a los descuentos está en nuestra lista de tareas. Bajo estas líneas hemos seleccionado alguno de los productos que siempre triunfan en estas jornadas de promociones masivas. Merece la pena tenerlos a la vista, puesto que hay veces que el stock se agota en cuestión de horas.

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