Ni robots ni escobas: la mejor solución de limpieza son las aspiradoras verticales y estos modelos cuestan hoy menos de 180 euros

La autonomía, el poder de succión y la capacidad del depósito son algunas de las prestaciones que debemos mirar en los modelos en oferta por el Prime Day.

Tener una casa limpia y libre de polvo es uno de los propósitos más repetidos aunque, tras la vuelta a la rutina en España, disponemos de menos tiempo para conseguirlo. Por ello, debemos aliarnos con herramientas que nos ayuden a lograrlo en tiempo récord, como las aspiradoras sin cable. Estos dispositivos, que deben tener una potencia de succión de 20 a 35 kPa para ser efectivos, facilitan la limpieza en cada rincón de tu hogar. Así que, han vuelto a ser uno de los dispositivos más buscados en el Prime Day de Amazon.

De hecho, en jornadas de descuentos como la Fiesta de Ofertas Prime que Amazon celebra el 8 y 9 de octubre o el Black Friday, estos dispositivos siempre están en el top ventas. Algunos de los motivos de esta popularidad son su capacidad para limpiar más que los suelos (sofás, esquinas difíciles, e incluso el interior de tu coche), su ayuda si se tiene alergias por sus sistemas avanzados de filtración que eliminan hasta el 99% de las partículas finas, y su adaptación al tipo de suelo para conseguir la limpieza más efectiva.

Así que, si estás buscando un dispositivo con batería de larga duración, modos de limpieza inteligentes y accesorios versátiles, bajo estas líneas seleccionamos aspiradoras sin cables baratas que puedes comprar en el Prime Day 2024. De hecho, por menos de 180 euros puedes conseguir dispositivos muy competitivos.

Aspiradora sin cable Rowenta X-Pert 6.60

Este dispositivo incorpora cabezal con luz LED. Amazon

La aspiradora sin cable X-Pert 6.60 de Rowenta se presenta como una solución eficaz para la limpieza del hogar. Equipada con un motor de 100W, garantiza un gran rendimiento en cualquier superficie. Su batería extraíble de 18V ofrece hasta 45 minutos de autonomía, ideal para sesiones de limpieza prolongadas. Además, su cabezal con luces LED permite detectar la suciedad en lugares con poca iluminación. A pesar de su potencia, es ligera, pesando solo 1,4 kilos. Entre sus accesorios se incluyen un cepillo para sofás, un accesorio para ranuras y dos cepillos Easy Brush integrados. Sin embargo, su depósito de 0,55 L puede resultar pequeño si necesitas limpiar grandes superficies.

Aspiradora Smoture Vac01

Este modelo ajusta la potencia de forma automática. Amazon

La aspiradora sin cable Smoture Vac01 se destaca por su motor de 550 watios y succión de 45000PA, proporcionando una limpieza intensiva en cualquier tipo de superficie, desde suelos duros hasta alfombras. La batería de 2200 mAh permite hasta 60 minutos de uso continuo, cargándose completamente en solo 4 horas. Su modo automático ajusta inteligentemente la potencia de succión según el suelo, lo que facilita la limpieza diaria. Incorpora una pantalla táctil LED y un sistema de filtración múltiple. La capacidad del depósito es de 1,6 litros.

Aspiradora sin cable de Goldeggs

La batería tiene una autonomía de hasta 60 minutos. Amazon

La aspiradora sin cable de Goldeggs es ideal si buscas un equilibrio entre potencia y precio. Con un motor de 550 watios y una succión de 45Kpa, asegura una limpieza eficiente en suelos y alfombras, incluso recogiendo el pelo de mascotas. La batería tiene una autonomía de hasta 60 minutos y es extraíble para facilitar su carga. Su pantalla táctil LED facilita el cambio de modos y muestra la carga de batería y alertas. El diseño del cepillo antienredos evita problemas comunes al limpiar.

Aspiradora sin cable Coovy SU7

En modo ECO, este modelo ofrece hasta 70 minutos de autonomía. Amazon

Con un motor de 580W que genera una succión de 45Kpa, la Coovy SU7 es una opción que destaca por su potencia. Su batería de 2500 mAh permite hasta 70 minutos de autonomía en modo Eco y 20 minutos en modo Max. Incluye un sensor automático de polvo que ajusta la succión según la cantidad de suciedad detectada. El cepillo antienredo y la iluminación LED en el cabezal facilitan la limpieza en cualquier lugar.

Aspiradora sin cable de Levoit

Este dispositivo incluye tecnología antienredos. Amazon

La aspiradora sin cables de Levoit se presenta como una opción económica sin sacrificar calidad. Está diseñada especialmente para hogares con mascotas, gracias a su tecnología antienredos y su motor sin escobillas de 100,000 rpm. Ofrece una autonomía ajustable de 12 a 50 minutos. Sus luces LED permiten ver la suciedad en lugares oscuros. El sistema de filtración de 5 etapas asegura una limpieza del aire en tu hogar.

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