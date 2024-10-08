Las mejores ofertas para el hogar del Prime Day 2024: aspiradores, 'airfryers' y otros productos rebajados hasta un 60%

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El evento exclusivo para suscriptores de Amazon nos deja ofertas en dispositivos de las marcas Cecotec, ​Rowenta, Philips y otras firmas de calidad para la limpieza, el orden o la cocina.

El Prime Day de Amazon 2024 ya ha dado el pistoletazo de salida con ofertas que no pueden dejarse pasar. A primera hora de la noche, justo cuando comenzaba la Fiesta de Ofertas Prime, el gigante del comercio online nos sorprendía con descuentos en sus dispositivos, como el Fire TV Stick que se puede comprar por 27 euros. Sin embargo, nuestras promociones favoritas las tienen los productos del hogar, tanto de limpieza, como de orden y cocina.

De hecho, cada jornada de descuentos como este Prime Day, los aspiradores verticales se cuelan siempre entre los productos más vendidos. Lo mismo ocurre con las freidoras de aire, un pequeño electrodoméstico que no deja de ganar adeptos y, por ello, son muchos los que quieren conseguirla en oferta para ahorrar algo de dinero en su compra.

En 20deCompras seleccionamos las mejores ofertas para el hogar que merece la pena aprovechar en este Prime Day de octubre. Eso sí, si alguna te convence, no la dejes pasar para evitar que se agote el stock en promoción.

Las mejores ofertas en limpieza

Encontrar herramientas que nos faciliten las tareas de limpieza es uno de nuestros objetivos en estas jornadas de descuentos. Así, estamos muy atentos a robots aspiradores y a aspiradoras verticales, los dispositivos más populares. En esta Fiesta de Ofertas Amazon, nos quedamos con el 40% de descuento que tiene la aspiradora XPert de Rowenta, un 3 en 1 ligero y portátil que hoy cuesta 120 euros, en vez de los 200 habituales, por lo que te ahorras 80 euros en su compra.

También nos gusta el robot aspirador Vacuum E12, de Xiaomi, un 2 en 1 que aspira y friega el suelo con una planificación inteligente de rutas. Pero todavía hay mucho más. Y es que en lo que a la limpieza del hogar se refiere, los productos como las pastillas de lavavajillas también son unos esenciales: las Finish Powerball All in 1, las best seller de cada Prime Day, hoy están al 41% de descuento y el paquete de 110 pods cuesta poco más de 17 euros.

Todo para la cocina

Si hay algo que nos encanta conseguir a buen precio son los pequeños electrodomésticos que nos hacen más fácil la vida en la cocina. Las freidoras de aire son las favoritas, y hoy podemos conseguir la Cecofry Full Inoxblack de Cecotec, al 31% de descuento... ¡por solo 55 euros! Tampoco debería faltar en nuestro hogar una batidora todoterreno. La de Taurus, el Robot 600 Plus Inox, hoy cuesta solo 26 euros, frente a los 44 habituales.

Junto a los dispositivos más novedosos, el Prime Day es una buena oportunidad para renovar los básicos de cocina, como las sartenes. El juego de Tefal Daily Cook con tres sartenes, cuesta 59 euros cuando de normal vale 90.

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