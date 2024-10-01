De la freidora Cosori al Kindle: todo lo que esperamos encontrar muy rebajado en el Amazon Prime Day de octubre

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Los próximos 8 y 9 de octubre, el gigante del comercio 'online' celebra para sus miembros Prime un evento lleno de ofertas exclusivas.

En un mundo donde la tecnología y la innovación avanzan a pasos agigantados, es crucial estar al tanto de los productos que pueden hacer tu vida más sencilla y eficiente. Desde gadgets de última generación hasta herramientas esenciales para el hogar, todos estos productos estarán en el punto de mira en el próximo Amazon Prime Day de octubre. Este evento, exclusivo para miembros Prime, se celebra los días 8 y 9 de octubre y promete grandes ofertas en todas las categorías del marketplace.

Por ello, ya estamos preparando nuestra wish list donde hemos guardado los productos que deseamos y que esperamos encontrar con buena rebaja en esta Fiesta de Ofertas Prime. En 20deCompras queremos compartir contigo todo lo que esperamos que Amazon rebaje puesto que, aunque son artículos que requieren cierta inversión, si tienen descuento merecen (¡y mucho!) la pena.

Freidora de aire de Cosori grande

El modelo de 5,5 L de Cosori. Amazon

Con la freidora de aire Cosori, disfrutar de platos crujientes y saludables es una realidad. Su capacidad de 5,5 litros es ideal para familias de 2-4 personas. El diseño de cavidad interior de metal y la tecnología de circulación de aire caliente de 360° permiten cocinar de manera uniforme y segura.

Con 100 recetas incluidas y una función de recordatorio para agitar, cocinar se hace aún más fácil. Un inconveniente menor es que algunos usuarios pueden encontrar el tamaño algo grande para cocinas pequeñas. A un precio de 89,99 euros, resulta muy asequible dada su versatilidad y eficiencia.

Kindle Paperwhite con pantalla grande

Kindle Amazon Amazon

El Kindle Paperwhite es perfecto para los aficionados a la lectura. Su pantalla de 6,8 pulgadas y resolución de 300 ppp ofrece una experiencia similar al papel impreso. La luz cálida ajustable previene la fatiga ocular, permitiéndote leer cómodamente en cualquier entorno.

Además, es resistente al agua con certificación IPX8, por lo que no tendrás que preocuparte si se moja accidentalmente. Un pequeño inconveniente puede ser su precio de 159,00 euros, que algunos consideran elevado.

Aspiradora sin cable 2 en 1 de Rowenta: barre y friega

Este modelo incluye accesorios. Amazon

La Rowenta Xforce Flex 9.60 Aqua destaca por su versatilidad y eficiencia. Con 250 W de potencia y tecnología Flex, permite llegar a todos los rincones, incluso debajo de los muebles, sin tener que agacharte. Aspira y friega en una sola pasada y su pantalla digital Smart Control te informa sobre la batería y el cambio de filtro. Ofrece 45 minutos de autonomía y múltiples accesorios para diferentes superficies. Su único inconveniente es el precio de 229,99 euros, pero considerando sus múltiples funciones, es una inversión valorable.

Ordenador portátil HP de alto rendimiento

Este ordenador tiene una pantalla de 15,6 pulgadas. Amazon

Un ordenador portátil es esencial en el mundo moderno y el HP 15s-fq5083ns ofrece todo lo que puedes necesitar. Equipado con un procesador Intel Core i5-1235U y 16 GB de RAM, ofrece un rendimiento excepcional. Su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas brinda una calidad de imagen superior. Además, cuenta con 512 GB de almacenamiento SSD, proporcionando rapidez y eficiencia.

La única limitación es que no incluye sistema operativo, lo cual puede ser un inconveniente para algunos usuarios. A un precio de 459,99 euros, es interesante por su rendimiento y características.

Reloj inteligente de Garmin para 'running'

Este reloj es capaz de ofrecer planes de entrenamiento personalizados. Amazon

El Garmin Forerunner 55 es el compañero perfecto para los corredores. Equipado con GPS, GLONASS y GALILEO, ofrece una precisión óptima. Incluye perfiles de actividad preinstalados para diferentes deportes y funciones de bienestar como seguimiento de frecuencia cardíaca y control de estrés. Con una autonomía de hasta 2 semanas en modo smartwatch, es perfecto para cualquier rutina de ejercicios. Aunque su precio de 151,99 euros puede parecer alto, considerando sus múltiples funciones, es una opción valorable.

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