Carmen Borrego se encuentra inmersa en una etapa complicada de su vida, enfrentando un doloroso distanciamiento con su hijo, José María Almoguera.

En una emotiva intervención este martes en Vamos a Ver, la colaboradora ha compartido su profunda tristeza y desesperación ante la falta de comunicación con su hijo, quien celebra su 35 cumpleaños este miércoles 12 de junio.

En medio de este episodio, el mes de junio ha adquirido un significado particular para la hija de María Teresa Campos, al conmemorar no solo el nacimiento de su hijo, sino también fechas importantes como el aniversario del nacimiento de su madre el 18 de junio y el primer cumpleaños de su nieto, Marc, el 5 de junio.

A pesar del enfrentamiento con José María, que ha perdurado por más de dos meses, la televisiva ha reafirmado su amor y apoyo incondicionales hacia él. "Hijo mío, sabes que estoy, que te quiero y que voy a estar", le ha expresado.

Además, ha asegurado que, pese a su mala relación, va a felicitarlo: "Yo he dado muchos pasos y mañana por supuesto que pienso felicitar a mi hijo... Le voy a felicitar igual que he felicitado a mi nieto, aunque ellos no me hayan contestado".

Por último, ha declarado que lo que más le importa es que José María sea feliz: "Sigo diciendo que aquí estoy. Si está con su mujer bien, si está sin ella feliz bien. Lo único que intento es su felicidad".