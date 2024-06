Este martes en Zapeando, Maya Pixelskaya, Miki Nadal, Dani Mateo, Graciela Álvarez y Cristina Pedroche se han animado a probar una curiosa cata inspirada en la tiktoker Mercé Bona.

Entre las combinaciones probadas, ha destacado la mezcla de uvas y cacahuetes, la cual, según Bona, produce un sorprendente sabor a chocolate.

Durante la degustación, Pedroche ha expresado su preocupación por haber ingerido esta fruta fuera de la tradicional fecha del 31 de diciembre. "A ver si me va a dar mala suerte, me he comido una uva y nunca como uvas hasta el 31 de diciembre", ha comentado, a lo que Mateo ha respondido: "Pues no vas a vender ni un libro".

Por su parte, Álvarez le ha sugerido a la creadora de contenido que debería comer doce uvas para "resetear" la mala suerte, mientras que Pixelskaya ha bromeado con esa acción: "Ha arruinado 2025". Tomándose la situación con humor, la influencer ha afirmado que consultaría al Maestro Joao sobre el asunto.

En medio de estas bromas, Pedroche también ha adelantado un detalle muy esperado por el público: su vestido para las Campanadas ya está listo, al menos la idea principal. "El vestido está antes de que planten las uvas", ha añadido el presentador.