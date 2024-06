En medio de una palpable tensión familiar con su hijo, José María Almoguera, Carmen Borrego no recibió invitación para el reciente cumpleaños de su nieto. Y es que la relación entre la televisiva y José María parece atravesar un período particularmente delicado. De hecho, cuando José María se encontró con su madre en las instalaciones de Mediaset, decidió no saludarla.

Este martes, Así es la vida, Borrego ha abordado este delicado tema. Visiblemente afectada, ha expresado "No estoy bien. No voy a hablar de mi hijo ni de mi nieto".

Sin embargo, no ocultó su deseo de reconciliación, afirmando: "Quiero a mi hijo y lo seguiré queriendo. No voy a ir jamás en contra de ellos. Es mi hijo, lo sigo queriendo y lo voy a seguir respetando".

En referencia al mencionado desaire de su hijo, la hija de María Teresa Campos lo ha disculpado diciendo: "A lo mejor él no me vio y no se dio cuenta".

Con un mensaje de esperanza y deseo de resolución, la comunicadora ha expresado: "Quiero seguir siendo buena persona. Sigo siendo una madre abierta a la reconciliación y una abuela abierta a poder convivir con mi nieto".

Además, la comunicadora ha manifestado su esperanza en solucionar este conflicto: "Cuando una tiene la conciencia tranquila, tiene esperanza". Confiada en que la situación mejorará con el tiempo, ha añadido: "Todo volverá a su cauce tarde o temprano. Se lo pido a mi madre todos los días".